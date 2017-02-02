Казахстан сократил отставание от России в медальном зачете Универсиады-2017

После шестого медального дня национальная сборная упрочила второе место.
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Фото с сайта almaty2017.com
Сборная Казахстана сократили отставание от команды России в общем зачете Универсиады-2017 после шестого медального дня, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 4 января, копилка сборной Казахстана пополнилась двумя наградами высшей пробы.
Так, Анна Шевченко и Олжас Климин выиграли соревнования у лыжников в смешанном командном спринте, а Денис Тен занял первое место у фигуристов, принеся сборной Казахстана десятое "золото".
Еще одну бронзовую медаль завоевала Екатерина Айдова, которая стала третьей на дистанции 1 000 метров в соревнованиях по конькобежному спорту.
Таким образом, в копилке сборной Казахстана 21 награда - десять золотых, две серебряные и девять бронзовых медаль. В активе лидирующей России 43 медали (16-18-9). С медальным зачетом можно ознакомиться здесь.
Все новости Универсиады-2017
Сегодня, 4 января, копилка сборной Казахстана пополнилась двумя наградами высшей пробы.
Так, Анна Шевченко и Олжас Климин выиграли соревнования у лыжников в смешанном командном спринте, а Денис Тен занял первое место у фигуристов, принеся сборной Казахстана десятое "золото".
Еще одну бронзовую медаль завоевала Екатерина Айдова, которая стала третьей на дистанции 1 000 метров в соревнованиях по конькобежному спорту.
Таким образом, в копилке сборной Казахстана 21 награда - десять золотых, две серебряные и девять бронзовых медаль. В активе лидирующей России 43 медали (16-18-9). С медальным зачетом можно ознакомиться здесь.
Все новости Универсиады-2017