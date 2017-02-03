Анонс дня, 5 февраля. Четвертьфинал у казахстанских хоккеистов

Также состоятся первые старты в шорт-треке.
Вчера 23:06
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Фото с сайта almaty2017.com
Завтра, 5 февраля, сборная Казахстана по хоккею проведет четвертьфинальный матч с командой Швеции. Кроме того, в борьбу вступают представители шорт-трека. С полным расписанием соревновательного дня Универсиады-2017 от Vesti.kz можно ознакомиться ниже.
Вид спорта: Горнолыжный спорт. Параллельный слалом (командный). Мужчины, женщины;
Кто: Команда Казахстана;
Во сколько: Начало в 10:00 - здесь и далее по времени Астаны ("Хабар").
Вид спорта: Сноуборд. Слоупстайл. Мужчины;
Кто: Степан Деонисьев;
Во сколько: Начало в 11:00.
Вид спорта: Лыжное двоеборье (командное);
Кто: Расул Гаирбеков, Чингиз Ракпаров, Али Айбек;
Во сколько: Начало прыжков с трамплина в 09:30, лыжный этап в 15:30.
Вид спорта: Конькобежный спорт. Командная гонка (мужчины, женщины);
Кто: Мужские и женские команды Казахстана;
Во сколько: Начало в 11:00.
Вид спорта: Биатлон. Смешанная эстафета;
Кто: Сборная Казахстана;
Во сколько: Начало в 12:00 ("Хабар").
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Матчи за 9-12 места:
Кто: Корея - Великобритания:
Во сколько: Начало в 12:30.
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Матчи за 5-7 места;
Кто: Великобритания - Япония;
Во сколько: Начало в 13:00.
Вид спорта: Шорт-трек. Мужчины, женщины (1 500 метров);
Кто: Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Айдар Бекжанов, Денис Никиша, Мерсаид Жаксыбаев, Ольга Тихонова, Нуртлек Кажгали, Ким Йонг А, Мадина Жанбусинова, Анастасия Крестова, Роман Письман;
Во сколько: Начало в 14:00 (KazSport).
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Плей-офф;
Кто: Чехия - Словакия;
Во сколько: Начало в 16:00 ("Хабар").
Вид спорта: Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Командный прыжок;
Кто: Сборная Казахстана;
Во сколько: Начало в 19:00.
Вид спорта: Шорт-трек. Мужчины (5 000 метров), женщины (3 000 метров);
Кто: Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Айдар Бекжанов, Денис Никиша, Мерсаид Жаксыбаев, Ольга Тихонова, Нуртлек Кажгали, Ким Йонг А, Мадина Жанбусинова, Анастасия Крестова, Роман Письман;
Во сколько: Начало в 17:00.
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Плей-офф;
Кто: Казахстан - Швеция;
Во сколько: Начало в 19:30.
Примечание
"Шымбулак" принимает соревнования по горным лыжам. Конькобежный спорт пройдет на ВСК "Медеу", мужской хоккей - на "Халык Арене", женский хоккей - во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Биатлон и лыжный этап двоеборья состоятся на ЛБТ "Алатау". Прыжки на лыжах с трамплина на МКЛТ "Сункар". Шорт-трек пройдет во Дворце спорта имени Балуана Шолака.
Кроме того, для всех болельщиков организованы автобусные рейсы до спортивных объектов. Транспорт отправляется согласно расписанию из трех точек города: Центральный стадион, автовокзал "Саяхат" и железнодорожный вокзал "Алматы-1".
Добавим, что сегодня, 4 февраля, золотой медалью отметились лыжники Анна Шевченко и Олжас Климин, выиграв смешанный командный спринт, а также фигурист Денис Тен.
Вид спорта: Горнолыжный спорт. Параллельный слалом (командный). Мужчины, женщины;
Кто: Команда Казахстана;
Во сколько: Начало в 10:00 - здесь и далее по времени Астаны ("Хабар").
Вид спорта: Сноуборд. Слоупстайл. Мужчины;
Кто: Степан Деонисьев;
Во сколько: Начало в 11:00.
Вид спорта: Лыжное двоеборье (командное);
Кто: Расул Гаирбеков, Чингиз Ракпаров, Али Айбек;
Во сколько: Начало прыжков с трамплина в 09:30, лыжный этап в 15:30.
Вид спорта: Конькобежный спорт. Командная гонка (мужчины, женщины);
Кто: Мужские и женские команды Казахстана;
Во сколько: Начало в 11:00.
Вид спорта: Биатлон. Смешанная эстафета;
Кто: Сборная Казахстана;
Во сколько: Начало в 12:00 ("Хабар").
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Матчи за 9-12 места:
Кто: Корея - Великобритания:
Во сколько: Начало в 12:30.
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Матчи за 5-7 места;
Кто: Великобритания - Япония;
Во сколько: Начало в 13:00.
Вид спорта: Шорт-трек. Мужчины, женщины (1 500 метров);
Кто: Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Айдар Бекжанов, Денис Никиша, Мерсаид Жаксыбаев, Ольга Тихонова, Нуртлек Кажгали, Ким Йонг А, Мадина Жанбусинова, Анастасия Крестова, Роман Письман;
Во сколько: Начало в 14:00 (KazSport).
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Плей-офф;
Кто: Чехия - Словакия;
Во сколько: Начало в 16:00 ("Хабар").
Вид спорта: Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Командный прыжок;
Кто: Сборная Казахстана;
Во сколько: Начало в 19:00.
Вид спорта: Шорт-трек. Мужчины (5 000 метров), женщины (3 000 метров);
Кто: Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Айдар Бекжанов, Денис Никиша, Мерсаид Жаксыбаев, Ольга Тихонова, Нуртлек Кажгали, Ким Йонг А, Мадина Жанбусинова, Анастасия Крестова, Роман Письман;
Во сколько: Начало в 17:00.
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Плей-офф;
Кто: Казахстан - Швеция;
Во сколько: Начало в 19:30.
Примечание
"Шымбулак" принимает соревнования по горным лыжам. Конькобежный спорт пройдет на ВСК "Медеу", мужской хоккей - на "Халык Арене", женский хоккей - во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Биатлон и лыжный этап двоеборья состоятся на ЛБТ "Алатау". Прыжки на лыжах с трамплина на МКЛТ "Сункар". Шорт-трек пройдет во Дворце спорта имени Балуана Шолака.
Кроме того, для всех болельщиков организованы автобусные рейсы до спортивных объектов. Транспорт отправляется согласно расписанию из трех точек города: Центральный стадион, автовокзал "Саяхат" и железнодорожный вокзал "Алматы-1".
Добавим, что сегодня, 4 февраля, золотой медалью отметились лыжники Анна Шевченко и Олжас Климин, выиграв смешанный командный спринт, а также фигурист Денис Тен.