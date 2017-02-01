Галышева и Рейхерд прокомментировали триумфальное выступление на Универсиаде в Алматы

В активе спортсменов четыре золотые и две бронзовые медали.
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Казахстанские фристайлеры Юлия Галышева, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков прокомментировали итоги соревнований в параллельном могуле на зимней Универсиаде-2017 в Алматы, сообщает Vesti.kz.
"Получить второе "золото" очень приятно, тем более мы взяли его и в женском и мужском зачетах. Мы выиграли все дисциплины, которые могли. Взяли две "бронзы", и это престижно. Я счастлива, спасибо всем, кто помог мне завоевать третье "золото" на Универсиадах. Я отношу эти награды к числу самых ценных в моей карьере", - отметила обладательница двух золотых медалей Юлия Галышева.
"Я очень рад, несмотря на все сложности и плохую погоду, удалось провести соревнования. Медали очень ценны для меня, ведь заработал я их дома - в Казахстане. Все получилось замечательно, большое спасибо всем", - подчеркнул двукратный победитель алматинской Универсиады-2017 среди мужчин Дмитрий Рейхерд.
"Сегодняшним днем я недоволен. Мог бы выступить лучше. Но мы старались, выступали ради страны, ради близких. Теперь буду готовиться к следующей Универсиаде, где попытаюсь выиграть", - поделился обладатель двух бронзовых медалей Павел Колмаков.
Напомним, Дмитрий Рейхерд и Юлия Галышева сделали по "золотому" дублю, выиграв в обоих дисциплинах фристайла. А Павел Колмаков дважды стал бронзовым призером соревнований.
На данный момент в общекомандном медальном зачете Казахстан занимает второе место. Ознакомиться с ним можно здесь. Все новости Универсиады-2017