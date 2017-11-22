В Праге будем стараться все-таки пройти в весеннюю стадию Лиги Европы - полузащитник "Астаны"

Иван Маевский прокомментировал поражение от "Вильярреара".
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Полузащитник "Астаны" Иван Маевский, комментируя корреспонденту Vesti.kz домашнее поражение от "Вильярреара", отметил, что изначально ожидалось тяжелое противостояние.
- Иван, что не получилось у "Астаны"? Все-таки могли ведь и выиграть?
- Ну, как бы "Вильярреал" очень хорошая команда. Мне кажется, изначально ожидалась тяжелая игра. И так оно и получилось. Потому что "Вильярреал" на данный момент - один из лидеров чемпионата Испании, плюс его игроки находятся в хорошем тонусе. Поэтому, конечно, нам было сложно. И они заслуженно победили. Я считаю, они играли лучше, чем мы.
- Можно сказать, что у защитников игра не сложилась?
- Да нет. Защищается вся команда, в том числе нападение. Поэтому если не получилось в защите, то не стоит обращать внимание только на защитников. Значит, оборонялись плохо все. Но шансы еще не потеряны. Нам еще, в любом случае, предстоит игра в Праге, в которой, конечно, мы будем стараться все-таки пройти в весеннюю стадию Лиги Европы.
Напомним, в предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы "Астана" уступила "Вильярреалу" со счетом 2:3. Теперь для выхода в плей-офф казахстанскому клубу нужно на выезде в заключительном туре выигрывать у чешской "Славии", эта встреча состоится 7 декабря.