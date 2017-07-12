Я не считаю, что на фланге Елдоса Ахметова был провал - тренер "Кайрата" о матче со "Скендербеу"

Алматинский клуб упустил победу в домашней игре.
Вчера 23:11
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Елдос Ахметов и Кахабер Цхададзе. Фото с сайта "Кайрата"
Главный тренер "Кайрата" Кахабер Цхададзе подвел итоги матча Лиги Европы с албанским "Скендербеу", передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча второго отборочного раунда в Алматы завершилась со счетом 1:1. У "Кайрата" на девятой минуте отличился ивуарийский форвард Жерар Гоу, на что "Скендербеу" ответил мячом малийского хавбека Бакари Нимагы на 72-й. Видео можно посмотреть здесь.
- Первый тайм у нас не получился. Во втором тайме добавили в агрессии. Создали много моментов. Но пропустили необязательный гол. Не хватило коммуникации, чтобы перестроиться. Свежести еще не хватило. Это тоже сказалось на игре. Теперь у нас есть неделя на подготовку. Потом к команде должны присоединиться Жуков и Иличевич, - сказал Цхададзе на послематчевой пресс-конференции.
- Кажется, в первом тайме команда суетилась.
- Мандража не было, но брак был. Много ошибались. Сейчас посмотрим видео и разберемся, почему так случилось. Сделаем выводы. Все впереди. У нас есть силы, чтобы выиграть в следующей игре. Да, возможно, немного была суета. Надо было чуть спокойнее играть. Во втором тайме здорово прибавили. Следовало и в первом тайме прессинговать. Нужно было забить второй мяч, тогда бы все закончилось.
- Албанцы чем-то вас удивили?
- Нет. Они не меняют свой стиль игры. Повторюсь, стоило нам в первом тайме прессинговать и забивать второй гол. Надеюсь, что Жуков и Иличевич восстановятся к следующей игре. Вы видели, на скамейке у нас сидели молодые игроки. Правда, во втором тайме функционально хорошо выглядели, хоть в последнее время много налетались.
- Провал был справа в обороне, может, туда вместо Ахметова стоило поставить другого игрока?
- Не думаю, что там был провал. Только в начале чуть-чуть. И не считаю, что соперник справа создал много проблем.
Ранее итоги матча подвел главный тренер "Скендербеу" Илир Дайя, который остался доволен результатом.
Ответная игра между "Кайратом" и "Скендербеу" пройдет в ночь с 20 на 21 июля в Корче и начнется ровно в 00:00 часов по времени Астаны.
Встреча второго отборочного раунда в Алматы завершилась со счетом 1:1. У "Кайрата" на девятой минуте отличился ивуарийский форвард Жерар Гоу, на что "Скендербеу" ответил мячом малийского хавбека Бакари Нимагы на 72-й. Видео можно посмотреть здесь.
- Первый тайм у нас не получился. Во втором тайме добавили в агрессии. Создали много моментов. Но пропустили необязательный гол. Не хватило коммуникации, чтобы перестроиться. Свежести еще не хватило. Это тоже сказалось на игре. Теперь у нас есть неделя на подготовку. Потом к команде должны присоединиться Жуков и Иличевич, - сказал Цхададзе на послематчевой пресс-конференции.
- Кажется, в первом тайме команда суетилась.
- Мандража не было, но брак был. Много ошибались. Сейчас посмотрим видео и разберемся, почему так случилось. Сделаем выводы. Все впереди. У нас есть силы, чтобы выиграть в следующей игре. Да, возможно, немного была суета. Надо было чуть спокойнее играть. Во втором тайме здорово прибавили. Следовало и в первом тайме прессинговать. Нужно было забить второй мяч, тогда бы все закончилось.
- Албанцы чем-то вас удивили?
- Нет. Они не меняют свой стиль игры. Повторюсь, стоило нам в первом тайме прессинговать и забивать второй гол. Надеюсь, что Жуков и Иличевич восстановятся к следующей игре. Вы видели, на скамейке у нас сидели молодые игроки. Правда, во втором тайме функционально хорошо выглядели, хоть в последнее время много налетались.
- Провал был справа в обороне, может, туда вместо Ахметова стоило поставить другого игрока?
- Не думаю, что там был провал. Только в начале чуть-чуть. И не считаю, что соперник справа создал много проблем.
Ранее итоги матча подвел главный тренер "Скендербеу" Илир Дайя, который остался доволен результатом.
Ответная игра между "Кайратом" и "Скендербеу" пройдет в ночь с 20 на 21 июля в Корче и начнется ровно в 00:00 часов по времени Астаны.