Я не считаю, что на фланге Елдоса Ахметова был провал - тренер "Кайрата" о матче со "Скендербеу"

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
ОДЮСШ № 2 СШВСМ-Барыс 1:3
Окжетпес БИИК-Казыгурт 0:6
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 5:0
Партизан Будучность Пд 2:0
Спартак Юр Астана 0:1
Шериф Кукеси 1:0
БАТЭ Алашкерт 1:1
Жальгирис Лудогорец 2:1
Дандолк Русенборг 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 1:0
Иртыш Црвена Звезда 1:1
Кайрат Скендербеу 1:1
Работнички Динамо Мн 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лугано Милан 0:4
Лозанна Валенсия 0:5
Кайрат М (мол) БН Каскелен 1:1
Базель Атлетик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 2:1
Недовесов Гарсия-Лопес 2:0
Баньис Недовесов 2:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 0:3
Мугуруса-Бланко Кузнецова 2:0
Конта Халеп 2:1
Маррей Куэрри 2:3
Бердых Джокович 1:0 ТП
Континен, Пирс Кубот, Мело 2:3
Мугуруса-Бланко Рыбарикова 2:0
Мектич, Скугор Марач, Павич 2:3
Уильямс Конта 2:0
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Окжетпес (мол) Жетысу (мол) 16:00
Астана (мол) Алтай УК 16:00
Кайсар (мол) Тобол (мол) 17:00
Актобе (мол) Акжайык (мол) 19:00
Атырау (мол) СДЮШОР №7 19:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
ОДЮСШ № 2 СШВСМ-Барыс 1:3
Окжетпес БИИК-Казыгурт 0:6
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Црвена Звезда 1:1
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 00:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 23:55
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Барыс Торпедо УК 13:00
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Чань, Никулеску Ниномия, Воракова 18:00
Куэрри Чилич 18:00
Грёнефельд, Пешке Макарова, Веснина 18:00
Федерер Бердых 20:00
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Окжетпес (мол) Жетысу (мол) 16:00
Астана (мол) Алтай УК 16:00
Кайсар (мол) Тобол (мол) 17:00
Актобе (мол) Акжайык (мол) 19:00
Атырау (мол) СДЮШОР №7 19:30
Иртыш (мол) Тараз (мол) 17:00
Ордабасы (мол) Рузаевка 17:30
Кайрат М (мол) Шахтер (мол) 18:00
Жетысу (мол) Окжетпес (мол)
Рузаевка Ордабасы (мол)
Тараз (мол) Иртыш (мол)
Тобол (мол) Кайсар (мол)
Акжайык (мол) Актобе (мол)
Шахтер (мол) Кайрат М (мол)
СДЮШОР №7 Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Селтик 22:00
Астана Спартак Юр 20:00
Алашкерт БАТЭ 22:00
Самтредиа Карабах 23:00
Будучность Пд Партизан 00:45
Кукеси Шериф 23:30
Лудогорец Жальгирис 23:55
Селтик Линфилд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Динамо Мн Работнички 21:00
Судува Лиепая 22:00
Динамо Бр Альтах 23:00
Фола Интер Бк 23:30
Скендербеу Кайрат 23:55
Црвена Звезда Иртыш 00:30
Видеотон Нымме Калью 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 23:55
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km) 17:40
Групповая гонка. Этап 17. Ла-Мюр - Серр-Шевалье (183 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 18. Бриансон - Коль д'Изояр (179.5 km) 16:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Чань, Никулеску Ниномия, Воракова 18:00
Куэрри Чилич 18:00
Грёнефельд, Пешке Макарова, Веснина 18:00
Федерер Бердых 20:00
Мугуруса-Бланко Уильямс 19:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Барыс Торпедо УК 13:00
Сарыарка Темиртау 17:00
Темиртау Астана
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Жусупов Аргилагос Перес 15:30
Саттыбаев Вейтиа 16:00
Сулейменов Ибаньес Диас 16:30
Сафиуллин Альварес 17:00
Мижитов Круз Гомез 17:30
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 18:00
Аманкул Лопес Кардона 18:30
Рысбек Ла Круз 19:00
Пинчук Савон Котилла 19:30
Букаев Тойрак Ортега 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
22:30
Вышка 10 м. . Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м.. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Соло. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
5 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Смешанная эстафета на открытой воде. Финалы (микст) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Китай (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Южная Корея (U-20) 15:30
Казахстан (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Индия (U-20) Узбекистан (U-20) 14:00
Южная Корея (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Япония (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Греция Казахстан 17:30
Австралия Россия 21:30
Канада Казахстан 22:50
Бразилия Черногория 01:30
Австралия Греция 14:50
Россия Казахстан 16:10
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Я не считаю, что на фланге Елдоса Ахметова был провал - тренер "Кайрата" о матче со "Скендербеу"

Алматинский клуб упустил победу в домашней игре.

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13 Комментариев
Елдос Ахметов и Кахабер Цхададзе. Фото с сайта "Кайрата"
Елдос Ахметов и Кахабер Цхададзе. Фото с сайта "Кайрата"
Главный тренер "Кайрата" Кахабер Цхададзе подвел итоги матча Лиги Европы с албанским "Скендербеу", передает корреспондент Vesti.kz

Встреча второго отборочного раунда в Алматы завершилась со счетом 1:1. У "Кайрата" на девятой минуте отличился ивуарийский форвард Жерар Гоу, на что "Скендербеу" ответил мячом малийского хавбека Бакари Нимагы на 72-й. Видео можно посмотреть здесь

- Первый тайм у нас не получился. Во втором тайме добавили в агрессии. Создали много моментов. Но пропустили необязательный гол. Не хватило коммуникации, чтобы перестроиться. Свежести еще не хватило. Это тоже сказалось на игре. Теперь у нас есть неделя на подготовку. Потом к команде должны присоединиться Жуков и Иличевич, - сказал Цхададзе на послематчевой пресс-конференции. 

- Кажется, в первом тайме команда суетилась.
- Мандража не было, но брак был. Много ошибались. Сейчас посмотрим видео и разберемся, почему так случилось. Сделаем выводы. Все впереди. У нас есть силы, чтобы выиграть в следующей игре. Да, возможно, немного была суета. Надо было чуть спокойнее играть. Во втором тайме здорово прибавили. Следовало и в первом тайме прессинговать. Нужно было забить второй мяч, тогда бы все закончилось.

- Албанцы чем-то вас удивили?
- Нет. Они не меняют свой стиль игры. Повторюсь, стоило нам в первом тайме прессинговать и забивать второй гол. Надеюсь, что Жуков и Иличевич восстановятся к следующей игре. Вы видели, на скамейке у нас сидели молодые игроки. Правда, во втором тайме функционально хорошо выглядели, хоть в последнее время много налетались.

- Провал был справа в обороне, может, туда вместо Ахметова стоило поставить другого игрока?
- Не думаю, что там был провал. Только в начале чуть-чуть. И не считаю, что соперник справа создал много проблем.

Ранее итоги матча подвел главный тренер "Скендербеу" Илир Дайя, который остался доволен результатом. 

Ответная игра между "Кайратом" и "Скендербеу" пройдет в ночь с 20 на 21 июля в Корче и начнется ровно в 00:00 часов по времени Астаны.
  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
Даурен брат Вчера 23:14
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 200
Провал был на левом фланге, а именно у Аршавина!
Ответить 0
 
Бейбут Есмурзин Вчера 23:15
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1379
Иди на Х.
Ответить -1
 
Фанат Вчера 23:23
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1905
Кахабер признай,что провалили игру !!! 1-1 это не тот результат,где команда была,ОСОБЕННО хваленный Исламхан !!!
Ответить 4
 
Fankz Вчера 23:26
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5258
Провала на фланге Елдоса Ахметова НЕ БЫЛО. Просто, ГТ соперника разобрал вашу игру, а вот Вы нет
Ответить 2
 
Fankz Вчера 23:29
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5258
Что-то откровенно недооценили "Скендербеу", у них сезон не начался, бла-бла-бла. А они ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО подошли к матчу. Шава прямо ни паса, ни гола... Команды не было во втором тайме
Ответить 2
 
Danik Reov Вчера 23:52
Статус: Фанат
Рейтинг: 34
Уважаемый Кахакбер, пора уже признаться в своей не компетенции! При всем уважении, вся вина лежит только на гт
Ответить 4
 
Алексей Гончар Вчера 23:58
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
Пижоны типа Исаэль , Исламхан , Аршавин доигрались ))))
Ответить 4
 
Жанибек Жумабайулы Сегодня 00:07
Статус: Юниор
Рейтинг: 66
Алексей Гончар,в точку
Ответить 1
 
Алтай Калимов Вчера 23:58
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1574
Ахметова освистел центральный, и по делу! Весь стадион с первооо тайма боялись его и не зря, все 90 минут одни маты в его адрес, ну не тянет он, и все!
Ответить 2
 
Tamasai Сегодня 00:00
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1236
Я всегда говорил,что Каха слабый тактик
Ответить 1
 
Алтай Калимов Сегодня 00:00
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1574
Цхададзе весь центральный видеь что ахметова схвали особенно 1ом тайме, исаэль ра подмоге был все время! А исаэль че, такооо еот впервые видели, и никто не может понять что с ним?
Ответить -1
 
Алимжан Мендибай Сегодня 00:01
Статус: Профи
Рейтинг: 499
Я всегда говорил, что Ахметов очень слабо. Ахметов вон и идти 2 лига
Ответить 1
 
123 Сегодня 00:52
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1845
Каха виноват однозначно
Ответить 0
 