"Кайрат" упустил победу над "Скендербеу" в домашнем матче Лиги Европы

Алматинцы больше часа вели в счете.
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Фото Владимира Дмитриева©, Vesti.kz
Лига Европы УЕФАФутболисты "Кайрата" сыграли вничью с албанским "Скендербеу" в домашнем матче второго раунда квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Квалификационный раунд 2
Кайрат - Скендербеу 1:1
Голы: Гоу, 9 (1:0); Нимага, 72 (1:1)
Квалификационный раунд 2
Кайрат - Скендербеу 1:1
Голы: Гоу, 9 (1:0); Нимага, 72 (1:1)
Игра проходила сегодня, 13 июля, на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 1:1.
Первый мяч в этом матче был забит на десятой минуте, а его автором стал Жерар Гоу. Ивуарийский нападающий "Кайрата" успешно замкнул комбинацию с участием левого защитника Гафуржана Суюмбаева и российского хавбека Андрея Аршавина.
Какое-то время "Кайрат" давил на соперника, но "Скендербеу" еще до перерыва сумел выправить ситуацию и частенько угрожал на контратаках. Уходили же футболисты на перерыв при счете 1:0 в пользу хозяев.
Удержать этот результат "Кайрат" не смог. На 72-й минуте малийский полузащитник "Скендербеу" Бакари Нимага сравнял счет и огорчил алматинских болельщиков.
Ответная игра между "Кайратом" и "Скендербеу" пройдет в ночь с 20 на 21 июля в албанском Корчи и начнется ровно в 00:00 часов по времени Астаны. Для выхода в следующий круг алматинцам необходима победа с любым счетом или результативная ничья со счетом 2:2 и более в основное время.
Фото Владимира Дмитриева©/Vesti.kz
Ранее в первом матче второго раунда "Иртыш" дома ушел от поражения в матче сербской "Црвеной Звездой" - 1:1.