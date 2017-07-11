"Кайрат" упустил победу над "Скендербеу" в домашнем матче Лиги Европы

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Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
ОДЮСШ № 2 СШВСМ-Барыс 1:3
Окжетпес БИИК-Казыгурт 0:6
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 5:0
Партизан Будучность Пд 2:0
Спартак Юр Астана 0:1
Шериф Кукеси 1:0
БАТЭ Алашкерт 1:1
Жальгирис Лудогорец 2:1
Дандолк Русенборг 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 1:0
Иртыш Црвена Звезда 1:1
Кайрат Скендербеу 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лугано Милан 0:4
Лозанна Валенсия 0:5
Кайрат М (мол) БН Каскелен 1:1
Базель Атлетик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 2:1
Недовесов Гарсия-Лопес 2:0
Баньис Недовесов 2:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 0:3
Мугуруса-Бланко Кузнецова 2:0
Конта Халеп 2:1
Маррей Куэрри 2:3
Бердых Джокович 1:0 ТП
Континен, Пирс Кубот, Мело 2:3
Мугуруса-Бланко Рыбарикова 2:0
Мектич, Скугор Марач, Павич 2:3
Уильямс Конта 2:0
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
ОДЮСШ № 2 СШВСМ-Барыс 1:3
Окжетпес БИИК-Казыгурт 0:6
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Дандолк Русенборг 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Црвена Звезда 1:1
Кайрат Скендербеу 1:1
Работнички Динамо Мн 0:0
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 00:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Континен, Пирс Кубот, Мело 2:3
Мугуруса-Бланко Рыбарикова 2:0
Мектич, Скугор Марач, Павич 2:3
Уильямс Конта 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Баньис Недовесов 2:0
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Окжетпес (мол) Жетысу (мол) 16:00
Астана (мол) Алтай УК 16:00
Кайсар (мол) Тобол (мол) 17:00
Актобе (мол) Акжайык (мол) 19:00
Атырау (мол) СДЮШОР №7 19:30
Иртыш (мол) Тараз (мол) 17:00
Ордабасы (мол) Рузаевка 17:30
Кайрат М (мол) Шахтер (мол) 18:00
Жетысу (мол) Окжетпес (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Селтик 22:00
Астана Спартак Юр 20:00
Алашкерт БАТЭ 22:00
Самтредиа Карабах 23:00
Будучность Пд Партизан 00:45
Кукеси Шериф 23:30
Лудогорец Жальгирис 23:55
Селтик Линфилд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Работнички Динамо Мн 0:0
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Динамо Мн Работнички 21:00
Судува Лиепая 22:00
Динамо Бр Альтах 23:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 23:55
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km) 17:40
Групповая гонка. Этап 17. Ла-Мюр - Серр-Шевалье (183 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 18. Бриансон - Коль д'Изояр (179.5 km) 16:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Чань, Никулеску Ниномия, Воракова 18:00
Куэрри Чилич 18:00
Грёнефельд, Пешке Макарова, Веснина 18:00
Федерер Бердых 20:00
Мугуруса-Бланко Уильямс 19:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Барыс Торпедо УК 13:00
Сарыарка Темиртау 17:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Жусупов Аргилагос Перес 15:30
Саттыбаев Вейтиа 16:00
Сулейменов Ибаньес Диас 16:30
Сафиуллин Альварес 17:00
Мижитов Круз Гомез 17:30
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 18:00
Аманкул Лопес Кардона 18:30
Рысбек Ла Круз 19:00
Пинчук Савон Котилла 19:30
Букаев Тойрак Ортега 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
22:30
Вышка 10 м. . Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м.. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Соло. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
5 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Смешанная эстафета на открытой воде. Финалы (микст) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Китай (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Южная Корея (U-20) 15:30
Казахстан (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Индия (U-20) Узбекистан (U-20) 14:00
Южная Корея (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Япония (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Греция Казахстан 17:30
Австралия Россия 21:30
Канада Казахстан 22:50
Бразилия Черногория 01:30
Австралия Греция 14:50
Россия Казахстан 16:10
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"Кайрат" упустил победу над "Скендербеу" в домашнем матче Лиги Европы

Алматинцы больше часа вели в счете.

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41 Комментарий
Фото Владимира Дмитриева©, Vesti.kz
Фото Владимира Дмитриева©, Vesti.kz
Лига Европы УЕФА
Квалификационный раунд 2
Кайрат - Скендербеу 1:1

Голы: Гоу, 9 (1:0); Нимага, 72 (1:1)
Футболисты "Кайрата" сыграли вничью с албанским "Скендербеу" в домашнем матче второго раунда квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 13 июля, на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 1:1. 

Первый мяч в этом матче был забит на десятой минуте, а его автором стал Жерар Гоу. Ивуарийский нападающий "Кайрата" успешно замкнул комбинацию с участием левого защитника Гафуржана Суюмбаева и российского хавбека Андрея Аршавина

Какое-то время "Кайрат" давил на соперника, но "Скендербеу" еще до перерыва сумел выправить ситуацию и частенько угрожал на контратаках. Уходили же футболисты на перерыв при счете 1:0 в пользу хозяев. 

Удержать этот результат "Кайрат" не смог. На 72-й минуте малийский полузащитник "Скендербеу" Бакари Нимага сравнял счет и огорчил алматинских болельщиков. 

Ответная игра между "Кайратом" и "Скендербеу" пройдет в ночь с 20 на 21 июля в албанском Корчи и начнется ровно в 00:00 часов по времени Астаны. Для выхода в следующий круг алматинцам необходима победа с любым счетом или результативная ничья со счетом 2:2 и более в основное время. 











Фото Владимира Дмитриева©/Vesti.kz

Ранее в первом матче второго раунда "Иртыш" дома ушел от поражения в матче сербской "Црвеной Звездой" - 1:1. 
  Комментариев: 41
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Комментарии

 
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 22:35
Статус: Профи
Рейтинг: 497
Печально
Ответить 2
 
Naiman Сегодня 22:36
Статус: Профи
Рейтинг: 337
бывает
Ответить -3
 
Naiman Сегодня 22:36
Статус: Профи
Рейтинг: 337
щас истинные глоры повылазиют
Ответить -3
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 22:42
Статус: Профи
Рейтинг: 497
Что болельщики кайрата что Астаны хватит обсирать друг друга. Мы вон рады что Иртыш отыгрался и в ночью сыграл.Любите свой клуб так поддерживайте его зачем шкните другой клуб. На европейской арене все свои.
Ответить 1
 
*09|KeRei^KRG|09* Сегодня 22:36
Статус: Дублёр
Рейтинг: 146
Что я сказал... Эээххх....
Ответить 0
 
Руслан Сегодня 22:36
Статус: Дублёр
Рейтинг: 165
Тяшка будет на выезде народному фасфуду
Ответить 1
 
Рустам Езмахунов Сегодня 22:48
Статус: Юниор
Рейтинг: 55
Руслан,иди лесом
Ответить 0
 
Руслан Сегодня 22:50
Статус: Дублёр
Рейтинг: 165
Рустам Езмахунов, иди жрать фасфут
Ответить 0
 
Darkhan Сегодня 22:36
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 505
Где наши экспёрты которые говарили должны легко проходить Скендербеу?)))
Ответить 2
 
WBOKING Сегодня 22:37
Статус: Профи
Рейтинг: 477
Не упустил победу, а заработал ничью ))
Ответить 1
 
Руслан Сегодня 22:46
Статус: Дублёр
Рейтинг: 165
WBOKING, гол дома это равносильно 1:2
Ответить 0
 
Алимжан Мендибай Сегодня 22:37
Статус: Профи
Рейтинг: 497
Ахметов на х..й
Ответить 0
 
Asset Сегодня 22:44
Статус: Профи
Рейтинг: 380
Алимжан Мендибай ,Ахметову надо было дать вместо желтой сразу красную, чтоб не мешал в следующих матчах.
Ответить 0
 
Даурен брат Сегодня 22:37
Статус: Дублёр
Рейтинг: 188
Гол на совести Аршавина, Исламхан не достоин играть на основном составе, у Кайрата уже нет никаких шансов
Ответить 5
 
Нурлан Нурлан Сегодня 22:37
Статус: Фанат
Рейтинг: 39
Прощай Кайрат
Ответить 1
 
Алимжан Мендибай Сегодня 22:37
Статус: Профи
Рейтинг: 497
Ахметов идти 2 лига!!!
Ответить 1
 
тигр котовский Сегодня 22:37
Статус: Профи
Рейтинг: 452
Надо было в атаке рослых ставить чтоб выграть вверх в дождь головой легче забить чем ногой,надеюсь Кайрат на выезде отыграетесь
Ответить -1
 
Bako Boxing Сегодня 22:40
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Мұндай ойынмен келесі кезеңге өте алмайды, Кайратты бүгін тани алмадым,өздеріне ұқсамады, өте өкінішті..
Ответить 2
 
AsanKoke Сегодня 22:41
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1048
Горы Астаны не срите тут.
Ответить -4
 
Danik Reov Сегодня 22:41
Статус: Фанат
Рейтинг: 24
Я знаю знаю, это потому что против Кайрата всегда настрой как на финал, одназначно Астана виновата!
Ответить 1
 
Руслан Сегодня 22:44
Статус: Дублёр
Рейтинг: 165
Danik Reov, Астана с байтерека ослепила покатилова когда гол забивали:-)
Ответить 2
 
TROLLJEGEREN Сегодня 22:43
Статус: Фанат
Рейтинг: 36
неадекватные болельщики Кайрата, которые постоянно изливают тонны говна на Астану, что скажете? Астана в гостях выиграла и принесла очки в копилку Казахстана. Кайрат тоже принес немного очков, спасибо. Я сегодня болел за Кайрат, потому что это моя, казахская команда... но у вас реально неадекваты болельщики, что здесь на этом сайте, что вообще
Ответить 3
 
atygay caraul Сегодня 22:53
Статус: Фанат
Рейтинг: 37
TROLLJEGEREN,как бы не плевались вчера болелы, но, уверен, переживали за Астану, адекватный ты наш! Можешь упереться!
Ответить 0
 
Рауан Еркебаев Сегодня 22:45
Статус: МСМК
Рейтинг: 993
Ахр....ть самый лучший игрок это пенсионер Аршавин остальные просто шлак ну кроме заща Бато ,Бауыржану запретить играть в Кайрате пускай в другом месте играет,Исаэль от мяча падает раз от земли причем два раза и косить что ногу свело ,Ахметов это полный ахтунг ,вообщем отскендерберили Кайрат по полной
Ответить 3
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 22:45
Статус: МСМК
Рейтинг: 870
Отвратительный вечер футбола ,ну что скажете господа.пожинаем ,что нажили?! Ещё это "казспортовская трансляция" задрала,никогда нигде не видел таких затяжных повторов с зависанием,уничтожьте своё пещерное оборудование,на дворе 21 век! Уважаемый Байшаков Вам понравился футбол?
Ответить 0
 
Éric Kim Сегодня 22:45
Статус: Профи
Рейтинг: 330
Ахметов не тянет, гол на его совести, Аршавин красава, все острые моменты с его участием.
Ответить -1
 
Бейбут Есмурзин Сегодня 22:46
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1375
Исаэл, дерьмо всегда куда то торопиться и главное сам всегда хочет забит. Ну самое главный ДЕРЬМО это конечно Х...сос Ахметов, Исламхан вообще обленился.
Ответить -1
 
prymypyl Сегодня 22:46
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1804
Упустил не то слово судя по статистике соперник превзошел кайрат.Тут видимо сказался недонастрой и вина полностью на грузине.Не смог достучатся до игроков,пора бы спустить их на грешную землю.Понятно все сми и прочие дуют в уши кайрат мол одной левой пройдет скендербеу.Вот и результат они забили важный гол на выезде и получили преимущество.А кайрат как известно трудно играет под давлением на исход.Вот астана умеет выжимать пользу признаю хоть и за кайрат.Кахабер слабый тренер пора раскошелиться на грамотного специалиста.
Ответить 2
 
Ихлас Нугметов Сегодня 22:46
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Было ощущение, что это у Кайрата сезон еще не начался. Исламхан играет все хуже и хуже. Он превратился в "звезду" местного разлива
Ответить 3
 
Галина Кудабаева Сегодня 22:46
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 238
сказывается отсутствие иличевича, марковича ,ну и не использовали несколько перспективных моментов, будем надеятся что на выезде проявят характер и пройдут , все таки соперник не такой уж сильный .
Ответить 0
 
Шах Ермекулы Сегодня 22:46
Статус: Профи
Рейтинг: 314
Кайрат обязательно пройдёт. Запомните меня. А так Ахметов косячник, слов нет (
Ответить 1
 
Фанат Сегодня 22:47
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1878
Критиковать не буду,но Кайрат сыграл очень слабо !!!
Ответить 3
 
Рауан Еркебаев Сегодня 22:48
Статус: МСМК
Рейтинг: 993
И еще застрелите операторов казспорта ,идет атака а они повтор эпизода дают по два часа дауны епт
Ответить -1
 
atygay caraul Сегодня 22:48
Статус: Фанат
Рейтинг: 37
Одни еле выползли, другие едва на поверхности остались.Шансов мало, но я верю в Кайрат.Кубковые составы в жесткой игре проявили множество недостатков. Болеем за наших, пришлось проглотить вчерашние плевки в Астану! Хотя, чего мы хотим, с нашим за сотней месте в рейтинге.
Ответить 2
 
Фанат Сегодня 22:48
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1878
Скендербеуочень солидно смотрелся на чужом поле,к тому же у них не начался чемпионат!!!
Ответить 2
 
Фанат Сегодня 22:49
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1878
Сложно будет Кайрату на выезде,желаю ПОБЕДЫ !!!
Ответить 0
 
Астана вперед! Сегодня 22:55
Статус: Фанат
Рейтинг: 42
Народная команда пи.. ц вам придёт в гостях, у вас замен почти нет, 6 игроков в запасе
Ответить 3
 
Balg Сегодня 22:57
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 626
Кайрат отыграется,не радуйтесь "местные" болельщики Скандербеу!Игра хорошая, атмосфера отличная была!!!Исламхан откровенно неэффективен был сегодня,не выполнил роль плеймейкера! Ахметов неплох,но не потянул позицию Вороговского!Ну и неумение тренера чувствовать захлебнувшиеся позиции и своевременно делать замены!С Цхададзе вместе кашу несваришь!
Ответить -1
 
Даурен брат Сегодня 22:57
Статус: Дублёр
Рейтинг: 188
Гол на совести Аршавину, Ахметов здесь не причем!
Ответить 0
 
Галина Кудабаева Сегодня 22:58
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 238
не забиваешь ты забьют тебе , один исаэль имел два голевых момента , один раз выше, второй раз прямо по центру во вратаря,
Ответить 1
 
Фанат Сегодня 23:03
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1878
одно не пойму,что за авансы и привелегии у Исламхана,за такую игру и самоотдачу на ЛАВКУ !!!
Ответить 0
 