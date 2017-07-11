"Иртыш" в компенсированное время ушел от поражения в матче Лиги Европы с "Црвеной Звездой"

В этой игре забивали только с пенальти.
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Фото пресс-службы "Иртыша"
Лига Европы УЕФАФутболисты "Иртыша" сыграли вничью с сербской "Црвене Звезде" в домашнем матче второго раунда квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Квалификационный раунд 2
Иртыш - Црвена Звезда 1:1
Голы: Боакье, 51 (0:1); Живкович, 93 (1:1)
Квалификационный раунд 2
Иртыш - Црвена Звезда 1:1
Голы: Боакье, 51 (0:1); Живкович, 93 (1:1)
Игра проходила сегодня, 13 июля, на Центральном стадионе Павлодара и завершилась со счетом 1:1. С ее подробной статистикой можно ознакомиться по этой ссылке, а видео можно посмотреть здесь.
Первый тайм команды провели без особых моментов, хотя и нанесли 13 ударов на двоих. Правда, всего два из них пришлись в створ - в обоих случаях это делали игроки "Црвены Звезды".
Счет же был открыт в начале второго тайма. На 47-й минуте сербский защитник "Иртыша" Марио Маслач в своей штрафной сбил габонского хавбека "Црвены Звезды" Гелора Кангу, а назначенный пенальти точно реализовал ганский форвард Ричмонд Боачи.
Уйти от поражения "Иртыш" смог в компенсированное время. На 93-й минуте капитан "Црвены Звезды" Душан Анджелкович сыграл рукой в своей штрафной, а пенальти точно реализовал сербский защитник "Иртыша" Стефан Живкович.
Ответный матч между "Иртышом" и "Црвеной Звездой" пройдет в ночь с 20 на 21 июля в Белграде и начнется в 00:30 по астанинскому времени. Для прохода в следующий круг "Иртышу" необходима победа в основное время или ничья со счетом 2:2.