Видео голов и обзор матча Лиги Европы "Иртыш" - "Црвена Звезды"

Павлодарцы ушли от поражения в самой концовке.
Сегодня 22:11
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фото пресс-службы "Иртыша"
Футболисты "Иртыша" сыграли вничью с сербской "Црвене Звезде" в домашнем матче второго раунда квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 13 июля, на Центральном стадионе Павлодара и завершилась со счетом 1:1. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Счет был открыт в начале второго тайма. На 47-й минуте сербский защитник "Иртыша" Марио Маслач в своей штрафной сбил габонского хавбека "Црвены Звезды" Гелора Кангу, а назначенный пенальти точно реализовал ганский форвард Ричмонд Боачи.
Уйти от поражения "Иртыш" смог в компенсированное время. На 93-й минуте капитан "Црвены Звезды" Душан Анджелкович сыграл рукой в своей штрафной, а пенальти точно реализовал сербский защитник "Иртыша" Стефан Живкович.
Видео голов:
Обзор матча:
Игра проходила сегодня, 13 июля, на Центральном стадионе Павлодара и завершилась со счетом 1:1. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Счет был открыт в начале второго тайма. На 47-й минуте сербский защитник "Иртыша" Марио Маслач в своей штрафной сбил габонского хавбека "Црвены Звезды" Гелора Кангу, а назначенный пенальти точно реализовал ганский форвард Ричмонд Боачи.
Уйти от поражения "Иртыш" смог в компенсированное время. На 93-й минуте капитан "Црвены Звезды" Душан Анджелкович сыграл рукой в своей штрафной, а пенальти точно реализовал сербский защитник "Иртыша" Стефан Живкович.
Видео голов:
Обзор матча: