Счет нас устраивает. Теперь "Кайрат" ждет долгий перелет и разница во времени - тренер "Скендербеу"

Ответная игра пройдет через неделю в Албании.
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Фото с сайта ФК "Кайрат"
Главный тренер албанского "Скендербеу" Илир Дайя поделился своим мнением об игре Лиги Европы с "Кайратом", передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча второго отборочного раунда в Алматы завершилась со счетом 1:1. У "Кайрата" на девятой минуте отличился ивуарийский форвард Жерар Гоу, на что "Скендербеу" ответил мячом малийского хавбека Бакари Нимагы на 72-й. Видео можно посмотреть здесь.
"Как мы и говорили, оппонент сильный. Но мы хорошо подготовились и выбрали правильную тактику. Также мы играли в групповой стадии Лиги Европы, поэтому сделали то, что и должны были.
Нам помог прошлогодний опыт. Мы не давали пространства "Кайрату", играли в короткий пас. Нас устраивает результат. Некую роль сыграл долгий перелет и разница во времени. Но с этим в следующей игре столкнется и "Кайрат". Но нас дома поддержат фанаты", - сказал Дайя на послематчевой пресс-конференции.
Ответная игра между "Кайратом" и "Скендербеу" пройдет в ночь с 20 на 21 июля в албанском Корчи и начнется ровно в 00:00 часов по времени Астаны.
Встреча второго отборочного раунда в Алматы завершилась со счетом 1:1. У "Кайрата" на девятой минуте отличился ивуарийский форвард Жерар Гоу, на что "Скендербеу" ответил мячом малийского хавбека Бакари Нимагы на 72-й. Видео можно посмотреть здесь.
"Как мы и говорили, оппонент сильный. Но мы хорошо подготовились и выбрали правильную тактику. Также мы играли в групповой стадии Лиги Европы, поэтому сделали то, что и должны были.
Нам помог прошлогодний опыт. Мы не давали пространства "Кайрату", играли в короткий пас. Нас устраивает результат. Некую роль сыграл долгий перелет и разница во времени. Но с этим в следующей игре столкнется и "Кайрат". Но нас дома поддержат фанаты", - сказал Дайя на послематчевой пресс-конференции.
Ответная игра между "Кайратом" и "Скендербеу" пройдет в ночь с 20 на 21 июля в албанском Корчи и начнется ровно в 00:00 часов по времени Астаны.