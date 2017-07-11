Видео голов "Кайрата" и "Скендербеу" в матче Лиги Европы

Алматинцы упустили победу.
Сегодня 22:38
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Фото пресс-службы "Кайрата"
Футболисты "Кайрата" сыграли вничью с албанским "Скендербеу" в домашнем матче второго раунда квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 13 июля, на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 1:1.
У "Кайрата" на девятой минуте отличился ивуарийский форвард Жерар Гоу, на что "Скендербеу" ответил мячом малийского хавбека Бакари Нимагы на 72-й.
Ответная игра между "Кайратом" и "Скендербеу" пройдет в ночь с 20 на 21 июля в албанском Корчи и начнется ровно в 00:00 часов по времени Астаны.
Игра проходила сегодня, 13 июля, на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 1:1.
У "Кайрата" на девятой минуте отличился ивуарийский форвард Жерар Гоу, на что "Скендербеу" ответил мячом малийского хавбека Бакари Нимагы на 72-й.
Ответная игра между "Кайратом" и "Скендербеу" пройдет в ночь с 20 на 21 июля в албанском Корчи и начнется ровно в 00:00 часов по времени Астаны.