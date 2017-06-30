В Казахстане есть две хорошие команды - "Кайрат" и "Астана". "Иртыш" и "Ордабасы" ниже уровнем - болгарский журналист

Он сделал свой прогноз на ответный матч ЛЕ "Дунав" - "Иртыш".
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Известный журналист болгарского спортивного сайта sportinglife.bg Динко Готцев в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил, что шансы "Дунава" и "Иртыша" перед ответным матчем квалификации Лиги Европы равны.
"Вы должны понимать, что уровень болгарской лиги невысокий. Единственным исключением является "Лудогорец". Я не очень хорошо знаком с "Иртышом". Насколько мне известно, несколько лет назад они победили "Левски". Эта команда была намного сильнее, чем нынешний "Дунав". Однако сейчас все по-другому.
В чемпионате Казахстана есть две хорошие команды - "Кайрат" и "Астана". Идущие следом "Иртыш" и "Ордабасы" ниже уровнем. Я считаю, первый матч "Дунава" в Казахстане это подтвердил. Уверен, что болгарская команда способна пройти "Иртыш". Я от казахстанского клуба ожидал более смелого футбола, однако они действовали осторожно.
На мой взгляд, шанс "Дунава" состоит в том, чтобы ошеломить соперника и с первых минут развить преимущество. Я предполагаю, что команда сделает акцент на быстрый гол. И им по силам добиться нужного результата. Однако фаворитом противостояния остается "Иртыш", - отметил Готцев.
Отметим, что футболисты "Иртыша" уже прибыли в болгарскую Варну.
Напомним, матч "Дунав" - Иртыш" состоится 6 июля в болгарском городе Русе, начало в 23:00 по времени Астаны. Трансляция матча запланирована на ПФЛК-ТВ. В первом матче в Павлодаре казахстанский клуб победил со счетом 1:0.