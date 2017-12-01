"Легенды никогда не умирают". Куат Хамитов встретился с Майком Тайсоном

Легендарный боксер находится в Алматы.
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Куат Хамитов. Фото Fight Nights Global
Казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов встретился с легендарным боксером Майком Тайсоном, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Именитый тяжеловес прибыл в Алматы в рамках события Synergy Global Forum. На мероприятии Тайсон выступал в качестве спикера.
За время пребывания в южной столице, американец поговорил о казахстанском боксере Геннадии Головкине. В частности, он озвучил своего фаворита во втором поединке GGG с мексиканцем Саулем Альваресом. Также Тайсон был замечен в одном из ночных клубов города.
Куат Хамитов с свою очередь выложил совместное фото с Тайсоном в своем Instagram.
"Чемпионы приходят и уходят, но легенды не умирают никогда! Его советы я не забуду никогда. Мечты сбываются",- подписал снимок Хамитов.
Тайсон назвал ключевой фактор успеха для Головкина в бою с "Канело" и ответил на вопрос о сравнении с казахстанцем
Именитый тяжеловес прибыл в Алматы в рамках события Synergy Global Forum. На мероприятии Тайсон выступал в качестве спикера.
За время пребывания в южной столице, американец поговорил о казахстанском боксере Геннадии Головкине. В частности, он озвучил своего фаворита во втором поединке GGG с мексиканцем Саулем Альваресом. Также Тайсон был замечен в одном из ночных клубов города.
Куат Хамитов с свою очередь выложил совместное фото с Тайсоном в своем Instagram.
"Чемпионы приходят и уходят, но легенды не умирают никогда! Его советы я не забуду никогда. Мечты сбываются",- подписал снимок Хамитов.
Тайсон назвал ключевой фактор успеха для Головкина в бою с "Канело" и ответил на вопрос о сравнении с казахстанцем