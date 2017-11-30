Тайсон назвал своего фаворита в реванше Головкин - "Канело" во время визита в Алматы

Звезда бокса прибыл в южную столицу.
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Майк Тайсон во время визита в Алматы оценил казахстанскую школу бокса, а также назвал своего фаворита в потенциальном реванше между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Звезда бокса прибыл в южную столицу, чтобы выступить в числе самых известных в мире спикеров на Synergy Global Forum.
- Казахстанским боксерам надо тренироваться больше и упорней, - отметил Тайсон. - У них хорошая школа и у них все может получиться. Например, Головкин. Хороший боксер. Вы же любите Головкина. Много казахстанских боксеров могут стать такими, как он.
- Головкин - Альварес. Реванш. Кто выиграет?
- Головкин побеждал. И ему надо выиграть снова.
- Но все же, кому бы Вы отдали свое предпочтение?
- GGG.