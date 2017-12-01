Майк Тайсон своим визитом удивил посетителей ночного клуба в Алматы

Видео сняли очевидцы.
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Фото с сайта collider.com
Один из самых именитых тяжеловесов в истории профи-бокса американец Майк Тайсон посетил один из ночных клубов в центре Алматы. Неожиданный визит звезды мировой величины сняли на видео очевидцы, сообщают Tengrinews.kz.
На странице ztb_video в Instagram говорится, что спортсмен пришел на выступление певца Айкына. "Қазақтар в шоке от Майка", - подписан ролик. На кадрах видно, как гостя обступила толпа зевак. Боксер еле продвигается по залу.
Напомним, легендарный Тайсон прибыл в Алматы в качестве спикера на Synergy Global Forum. Ранее он сделал прогноз на второй бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.