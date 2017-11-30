Тайсон назвал ключевой фактор успеха для Головкина в бою с "Канело" и ответил на вопрос о сравнении с казахстанцем

Звезда бокса также высказался о бое с Альваресом в Мексике.
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Майк Тайсон во время визита в Алматы в числе самых известных в мире спикеров на Synergy Global Forum встретился с журналистами, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Звезда мирового бокса поделился мнением по поводу реванша между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО).
"Проводить бой с Альваресом в Мексике - это плохая идея, - отметил Тайсон. - Головкин должен меньше открываться, потому что он получает много урона. В бою с Альваресом GGG должен быть агрессивнее и думать головой. Это ключевой фактор успеха".
Также Тайсон ответил на вопрос о сравнении с казахстанским чемпионом: "Я не считаю Головкина похожим на меня, по крайней мере внешне. Единственное, что нас объединяет, то, что он, как и я, всех нокаутирует".
"Я знаю Каната Ислама, но не видел ни один его бой", - добавил Тайсон.
Тайсон назвал своего фаворита в реванше Головкин - "Канело" во время визита в Алматы
Напомним, за профессиональную карьеру 51-летний Тайсон одержал 50 побед (44 - нокаутом) и потерпел шесть поражений. В 1986 году он стал самым молодым чемпионом мира. Помимо успехов на ринге, американец известен скандальным поведением и тремя судимостями - в 1992, 1998 и 2008 годах.