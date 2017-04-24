Суд вынес наказание Бауржану Джолчиеву за вождение в нетрезвом виде после лишения прав

Уже больше года экс-игрок "Астаны" находится без клуба.
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Бауржан Джолчиев. Фото со страницы в Instagram
Бывший полузащитник сборной Казахстана по футболу Бауржан Джолчиев получил наказание в виде 200 часов общественных работ за вождение автомобиля в нетрезвом виде после лишения водительских прав. Об этом сообщает газета "Время".
В первый раз Джолчиев был остановлен полицией Алматы в ночь на 14 сентября 2016 года на проспекте Достык. Медицинское освидетельствование показало, что футболист управлял своим красным "Мерседесом", являясь пьяным. Решением специализированного административного суда его лишили прав на три года.
Несмотря на это, Джолчиев уже 3 апреля этого года был вновь остановлен полицейскими. Футболист ехал на своем автомобиле в 4 утра по проспекту Аль-Фараби в Алматы. Медицинское освидетельствование, как и в предыдущем случае, показало наличие алкоголя в организме футболиста.
"Как помнит читатель, он уже был лишен водительского удостоверения, но все равно сел за руль. А это не административное, а уголовное правонарушение", - отмечает "Время".
В отношении Джолчиева было возбуждено уголовное дело по статье 346 ("Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами"). Его рассмотрел Бостандыкский районный суд по уголовным делам. Футболисту грозил штраф в размере до 500 МРП (один миллион 134 тысячи 500 тенге), однако судья Олжас Куренбеков посчитал, что для Джолчиева не составит труда расстаться с такой суммой, поэтому выбрал другой вид наказания - 200 часов общественных работ. Приговор был оглашен 21 апреля и пока не вступил в законную силу.
Сотрудник пресс-службы комитета уголовно-исполнительной системы МВД Галымжан Хасенов в комментарии для "Времени" объяснил, как в Казахстане исполняется наказание по общественным работам. Он сообщил, что такие дела передаются в акимат Алматы, а уже там определят, что будет делать наказанный.
"Если же этот человек будет отлынивать от выполнения своих обязанностей, то будет составлен соответствующий протокол, который также поступит в службу пробации. После этого материалы передают в суд, который избирает более строгое наказание. Проще говоря, если осужденный не захочет убирать улицы, то может получить реальный срок", - сказал Хасенов.
26-летний Джолчиев находится без клуба с декабря 2015 года. Его последней командой была "Астана", в составе которой он отыграл сезоны-2014 и 2015. За это время он дважды стал чемпионом Казахстана и помог столичному клубу выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Также карьере Джолчиева были "Тобол", "Атырау" и "Алма-Ата", а в составе сборной Казахстана на его счету три гола в 14 матчах.
На протяжении 2016 года интерес к Джолчиеву выражали ряд казахстанских команд, среди которых "Ордабасы" и "Иртыш". Сам футболист также сообщал о вариантах в зарубежных чемпионатах. Зимой 2017 года Джолчиев ездил на сборы с "Актобе", но в итоге не подписал контракт.
В начале апреля 2017 года генменеджер "Астаны" Саян Хамитжанов рассказал, что клуб пытался вернуть Джолчиева, однако футболист потребовал слишком высокую зарплату.
В первый раз Джолчиев был остановлен полицией Алматы в ночь на 14 сентября 2016 года на проспекте Достык. Медицинское освидетельствование показало, что футболист управлял своим красным "Мерседесом", являясь пьяным. Решением специализированного административного суда его лишили прав на три года.
Несмотря на это, Джолчиев уже 3 апреля этого года был вновь остановлен полицейскими. Футболист ехал на своем автомобиле в 4 утра по проспекту Аль-Фараби в Алматы. Медицинское освидетельствование, как и в предыдущем случае, показало наличие алкоголя в организме футболиста.
"Как помнит читатель, он уже был лишен водительского удостоверения, но все равно сел за руль. А это не административное, а уголовное правонарушение", - отмечает "Время".
В отношении Джолчиева было возбуждено уголовное дело по статье 346 ("Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами"). Его рассмотрел Бостандыкский районный суд по уголовным делам. Футболисту грозил штраф в размере до 500 МРП (один миллион 134 тысячи 500 тенге), однако судья Олжас Куренбеков посчитал, что для Джолчиева не составит труда расстаться с такой суммой, поэтому выбрал другой вид наказания - 200 часов общественных работ. Приговор был оглашен 21 апреля и пока не вступил в законную силу.
Сотрудник пресс-службы комитета уголовно-исполнительной системы МВД Галымжан Хасенов в комментарии для "Времени" объяснил, как в Казахстане исполняется наказание по общественным работам. Он сообщил, что такие дела передаются в акимат Алматы, а уже там определят, что будет делать наказанный.
"Если же этот человек будет отлынивать от выполнения своих обязанностей, то будет составлен соответствующий протокол, который также поступит в службу пробации. После этого материалы передают в суд, который избирает более строгое наказание. Проще говоря, если осужденный не захочет убирать улицы, то может получить реальный срок", - сказал Хасенов.
26-летний Джолчиев находится без клуба с декабря 2015 года. Его последней командой была "Астана", в составе которой он отыграл сезоны-2014 и 2015. За это время он дважды стал чемпионом Казахстана и помог столичному клубу выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Также карьере Джолчиева были "Тобол", "Атырау" и "Алма-Ата", а в составе сборной Казахстана на его счету три гола в 14 матчах.
На протяжении 2016 года интерес к Джолчиеву выражали ряд казахстанских команд, среди которых "Ордабасы" и "Иртыш". Сам футболист также сообщал о вариантах в зарубежных чемпионатах. Зимой 2017 года Джолчиев ездил на сборы с "Актобе", но в итоге не подписал контракт.
В начале апреля 2017 года генменеджер "Астаны" Саян Хамитжанов рассказал, что клуб пытался вернуть Джолчиева, однако футболист потребовал слишком высокую зарплату.