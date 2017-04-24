Суд вынес наказание Бауржану Джолчиеву за вождение в нетрезвом виде после лишения прав

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Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
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Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
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Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
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Металлург Бк Бухоро 22:00
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Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
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Бохум Динамо Др 22:30
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БАТЭ Шахтер Сл 21:30
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Реал М Атлетико М 00:45
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
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Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
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Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
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Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
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Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Шафранек Бублик 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 09:30
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Китай Новая Зеландия 11:30
США Казахстан 12:50
Япония Австралия 14:10
США Китай 11:30
Новая Зеландия Япония 12:50
Австралия Казахстан 14:10
Казахстан Новая Зеландия 11:30
Япония Китай 12:50
Австралия США 14:10
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
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Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Санчес
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
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Лучший гол восьмого тура КПЛ?

Суд вынес наказание Бауржану Джолчиеву за вождение в нетрезвом виде после лишения прав

Уже больше года экс-игрок "Астаны" находится без клуба.

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13 Комментариев
Бауржан Джолчиев. Фото со страницы в Instagram
Бауржан Джолчиев. Фото со страницы в Instagram
Бывший полузащитник сборной Казахстана по футболу Бауржан Джолчиев получил наказание в виде 200 часов общественных работ за вождение автомобиля в нетрезвом виде после лишения водительских прав. Об этом сообщает газета "Время". 

В первый раз Джолчиев был остановлен полицией Алматы в ночь на 14 сентября 2016 года на проспекте Достык. Медицинское освидетельствование показало, что футболист управлял своим красным "Мерседесом", являясь пьяным. Решением специализированного административного суда его лишили прав на три года.

Несмотря на это, Джолчиев уже 3 апреля этого года был вновь остановлен полицейскими. Футболист ехал на своем автомобиле в 4 утра по проспекту Аль-Фараби в Алматы. Медицинское освидетельствование, как и в предыдущем случае, показало наличие алкоголя в организме футболиста. 

"Как помнит читатель, он уже был лишен водительского удостоверения, но все равно сел за руль. А это не административное, а уголовное правонарушение", - отмечает "Время". 



В отношении Джолчиева было возбуждено уголовное дело по статье 346 ("Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами"). Его рассмотрел Бостандыкский районный суд по уголовным делам. Футболисту грозил штраф в размере до 500 МРП (один миллион 134 тысячи 500 тенге), однако судья Олжас Куренбеков посчитал, что для Джолчиева не составит труда расстаться с такой суммой, поэтому выбрал другой вид наказания - 200 часов общественных работ. Приговор был оглашен 21 апреля и пока не вступил в законную силу. 

Сотрудник пресс-службы комитета уголовно-исполнительной системы МВД Галымжан Хасенов в комментарии для "Времени" объяснил, как в Казахстане исполняется наказание по общественным работам.  Он сообщил, что такие дела передаются в акимат Алматы, а уже там определят, что будет делать наказанный. 

"Если же этот человек будет отлынивать от выполнения своих обязанностей, то будет составлен соответствующий протокол, который также поступит в службу пробации. После этого материалы передают в суд, который избирает более строгое наказание. Проще говоря, если осужденный не захочет убирать улицы, то может получить реальный срок", - сказал Хасенов. 

26-летний Джолчиев находится без клуба с декабря 2015 года. Его последней командой была "Астана", в составе которой он отыграл сезоны-2014 и 2015. За это время он дважды стал чемпионом Казахстана и помог столичному клубу выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Также карьере Джолчиева были "Тобол", "Атырау" и "Алма-Ата", а в составе сборной Казахстана на его счету три гола в 14 матчах.

На протяжении 2016 года интерес к Джолчиеву выражали ряд казахстанских команд, среди которых "Ордабасы" и "Иртыш". Сам футболист также сообщал о вариантах в зарубежных чемпионатах. Зимой 2017 года Джолчиев ездил на сборы с "Актобе", но в итоге не подписал контракт. 

В начале апреля 2017 года генменеджер "Астаны" Саян Хамитжанов рассказал, что клуб пытался вернуть Джолчиева, однако футболист потребовал слишком высокую зарплату. 
  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 08:58
Статус: Профи
Рейтинг: 393
Свою судьбу определил САМ-подзаборник !
Ответить 1
 
Tamasai Сегодня 09:10
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1029
Его надо наказать по полной,чтобы был уроком для остальных,особенно для молодежи
Ответить 2
 
Aqmetov Kidirgali Сегодня 09:13
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 210
Кугынбай
Ответить 0
 
Мухамбет Имангазиев Сегодня 09:18
Статус: Профи
Рейтинг: 398
Докатился или докатывается,ведь дна не видно
Ответить 0
 
Куандык Ахметжанов Сегодня 09:26
Статус: Профи
Рейтинг: 380
Кайфует или же парень в глубокой депрессий, как жаль хороший футболист ...был
Ответить 0
 
Сеиткамал Каримсаков Сегодня 09:44
Статус: Профи
Рейтинг: 438
что интересно, он же с бывшими одноклубниками с астаны гуляет, все алкаши.
Ответить 0
 
Бахытжан Асылбеков Сегодня 10:06
Статус: МСМК
Рейтинг: 851
Довыпендривался. Идиот. Угробил себе карьеру. Все досвидания! Домой в Кыргызстан. Там можешь кататься на красном мерене )))
Ответить 2
 
Мурат 007. Можно просто Мурат))))). Сегодня 10:06
Статус: МСМК
Рейтинг: 883
Надо что бы в районе Алматы 1 убирался. И в Шаныраке. Пусть видит чьи деньги прожирает.
Ответить 3
 
Darkhan Сегодня 10:14
Статус: Профи
Рейтинг: 444
Мурат 007. Можно просто Мурат))))).,Тогда сразу Запад Казахстана пусть знает откуда нефть качают для таких как он))
Ответить 2
 
Мурат 007. Можно просто Мурат))))). Сегодня 10:17
Статус: МСМК
Рейтинг: 883
Darkhan,Да и так то знают откуда деньги. Пусть видит у кого деньги отбирает.
Ответить 0
 
A Shok Сегодня 10:40
Статус: Дублёр
Рейтинг: 121
Надо сажать таких уродов, повторно же попадается. Угроза ведь реальная.
Ответить 0
 
Ерлан Сегодня 10:59
Статус: Дублёр
Рейтинг: 110
Малодес баурисио, нашел свое дело, к тебе бы еще таких же звезданутых за компанию
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stark stark Сегодня 11:02
Статус: МСМК
Рейтинг: 927
Ой дурак... все вроде не плохо складывалось, зря в ате двигается, там для таких кайфуш соблазна много. Сам себе яму роет
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