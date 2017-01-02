Я звонил Джолчиеву, предлагал поиграть за "Ордабасы" - Бахтияр Байсеитов

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Югра Торпедо НН 0:2
Автомобилист ХК Сочи 1:5
Барыс Спартак 3:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 9:18
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Спартак 2:0
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
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Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк
Бейбарыс Горняк
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Алматы
Иртыш Темиртау
Арлан Астана
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Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
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Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
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Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
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Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
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Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Я звонил Джолчиеву, предлагал поиграть за "Ордабасы" - Бахтияр Байсеитов

Футболист вот уже год находится без игровой практики.

Bahytzhan Nurpeisov

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9 Комментариев
Бауржан Джолчиев. Фото Vesti.kz
Бауржан Джолчиев. Фото Vesti.kz

Главный тренер "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов с удовольствием примет Бауржана Джолчиева в свою команду. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он рассказал, что несколько раз предлагал безработному футболисту попробовать себя в шымкентском клубе.

- Я ему два-три раза звонил и предлагал поиграть за "Ордабасы". Лучше, чем себя распускать, помог бы команде. Он со своей стороны сделал паузу. Обещал перезвонить, но так и не сделал этого, - поделился Байсеитов.

- Вы считаете, что Джолчиев усилит "Ордабасы"?

- Это человек, который помог команде "Астана" пробиться в Лигу чемпионов. В отдельных играх он очень хорошо смотрелся как игрок, как человек, который может взять игру на себя.

- Если он согласится немного позже, Вы примите его?

- Естественно, приму. На сборах посмотрю на его форму, как он себя чувствует, насколько он изменился. Надо посмотреть его в деле, а затем принимать решения.

Напомним, 26-летний Джолчиев уже год находится без клуба. Этим летом футболист вел переговоры с "Иртышом", но в итоге вновь остался свободным агентом. Сам Джолчиев ранее заявил, что ему не дают играть в Казахстане. Он обратился к агентам с призывом не спать, а найти ему новую команду.

В последнем интервью он сообщил, что в будущем сезоне возобновит свою профессиональную карьеру.

Последней командой 26-летнего Джолчиева была "Астана", в составе которой он отыграл два последних сезона. За это время он дважды стал чемпионом Казахстана и помог клубу выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В его карьере также значатся такие клубы, как "Тобол", "Атырау" и "Алма-Ата", а в составе сборной Казахстана на его счету три гола в 14-ти проведенных матчах.

Просмотров: 3042  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Смагулов Нурбек Сегодня 19:19
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Джолчиев кайратка бар
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Fanat&sport; Сегодня 19:20
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1445
Шалтай балтай этот Джолчиев
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Марат Сариев Сегодня 20:18
Статус: Юниор
Рейтинг: 92
Таланттын аягынан шалмай белин буу керек кайдагы жок Щеткин Гурман Турысбек Тагыберген дегендерды бос сандалтпай
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Закер Беков Сегодня 20:29
Статус: Дублёр
Рейтинг: 119
Он силнее многих играющих игроков пора бы ему играть ипоказать себя.Зря он время тянет.
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Хищник Хищников Сегодня 20:38
Статус: МСМК
Рейтинг: 764
кидала озенчешка....Астану кинул.....где гарантия что другой клуб так не кинет ?звезду поймал после ЛЧ........Шева когда играл за Динамо К..ему сказали не торопись ! зачем тебе Севилья ,Тоттенхем и т.д щас год два поиграй топ клубы тебя сами найдут....Милан так и сделал.....потом Челси
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loko Сегодня 20:45
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 653
Он уже ночью в Турцию улетает с Кайратом. Если не подойдет, 20 января жди Байсеитов его.
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Balgynbek Iskakov Сегодня 21:43
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 290
Кстати loko,откуда инфа бро?
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Balg Сегодня 21:29
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 290
Какая Орда когда у него возможность за Кайрат поиграть,а вообще он никого не кидал,он один из немногих казахстанских игроков хотя бы попытавшихся поиграть за границей,надеюсь еще получится у него все,хороший думающий игрок,если форму наберет и сборной поможет!И в нашей форме блеснет!
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Тулеби Калуов Сегодня 21:32
Статус: Любитель
Рейтинг: 12
мне кажется он заблудился своих мечтах. и в этом мне кажется виноват жуков.они играли в одном клубе и тот много болтал о европе. говорил о уровне каз. футбола. джолчиев тоже захотел показать себя европе . жуков не прижился не где.но наши жындыбайлар намыссыз вернули его. а джолчиев акымак без клуба. без зарплаты мечтает до сих пор.
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