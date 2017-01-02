Я звонил Джолчиеву, предлагал поиграть за "Ордабасы" - Бахтияр Байсеитов

Футболист вот уже год находится без игровой практики.

Главный тренер "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов с удовольствием примет Бауржана Джолчиева в свою команду. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он рассказал, что несколько раз предлагал безработному футболисту попробовать себя в шымкентском клубе.



- Я ему два-три раза звонил и предлагал поиграть за "Ордабасы". Лучше, чем себя распускать, помог бы команде. Он со своей стороны сделал паузу. Обещал перезвонить, но так и не сделал этого, - поделился Байсеитов.



- Вы считаете, что Джолчиев усилит "Ордабасы"?



- Это человек, который помог команде "Астана" пробиться в Лигу чемпионов. В отдельных играх он очень хорошо смотрелся как игрок, как человек, который может взять игру на себя.



- Если он согласится немного позже, Вы примите его?



- Естественно, приму. На сборах посмотрю на его форму, как он себя чувствует, насколько он изменился. Надо посмотреть его в деле, а затем принимать решения.



Напомним, 26-летний Джолчиев уже год находится без клуба. Этим летом футболист вел переговоры с "Иртышом", но в итоге вновь остался свободным агентом. Сам Джолчиев ранее заявил, что ему не дают играть в Казахстане. Он обратился к агентам с призывом не спать, а найти ему новую команду.



В последнем интервью он сообщил, что в будущем сезоне возобновит свою профессиональную карьеру.



Последней командой 26-летнего Джолчиева была "Астана", в составе которой он отыграл два последних сезона. За это время он дважды стал чемпионом Казахстана и помог клубу выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В его карьере также значатся такие клубы, как "Тобол", "Атырау" и "Алма-Ата", а в составе сборной Казахстана на его счету три гола в 14-ти проведенных матчах.