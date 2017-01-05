Старший брат Владимира Седова и тренер сборной Казахстана осужден за драку

Суд обязал его возместить ущерб потерпевшему.

Старший тренер мужской сборной Казахстана по тяжелой атлетике Сергей Седов был осужден за драку, сообщает газета "Время".

Его дело рассматривал Бостандыкский районный суд Алматы. Инцидент случился еще 24 сентября прошлого года. Вместе с тремя приятелями Седов распивал спиртные напитки в алматинском кафе. В ходе посиделок один из них задремал за столом, что не понравилось тренеру. Сначала Седов сделал ему замечание, а затем пригласил того на улицу для выяснения разборок.

Конфликт вроде был улажен, так как двое приятелей отправились обратно в кафе, а Седов с другом пошли пешком домой. Но вскоре обиженный приятель выбежал из увеселительного заведения и догнал Седова, однако этот разговор получился коротким: тренер по тяжелой атлетике нанес всего один удар, после которого оппонент ударился головой о землю.

В заключении судебно-медицинской экспертизы говорится, что потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью в виде закрытой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга, со сдавлением острой субдуральной гематомой лобно-височной доли головного мозга справа, с линейным переломом лобной кости справа с переходом на переднюю черепную ямку, с повреждением сагиттального синуса, с кровоизлиянием в мягкие ткани параорбитальной области справа - причинены действием тупого предмета, возможно в срок и при обстоятельствах дела, указанных в постановлении, в совокупности квалифицируется как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

"Проще говоря, от этой травмы приятель Седова, оказавшийся не в той компании и не в том настроении, мог вполне скончаться. Так было, например, в громком деле Александра Кузнецова, который подрался возле бара "Чукотка" и впоследствии был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Однако Сергею Седову повезло - избитый им мужчина выжил. Именно поэтому преступление было квалифицировано как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. За этот проступок можно угодить за решетку на серьезный срок - от 3 до 7 лет", - пишет "Время".

В итоге Седову удалось избежать ареста. Он помирился с потерпевшим и частично возместил нанесенный ущерб. Тренер полностью признал свою вину и покрыл все расходы по судебному процессу. В связи с этим судья Темиржан Кудабаев не стал наказывать Седова слишком строго и приговорил его к трем годам ограничения свободы, а также потребовал возместить потерпевшему ущерб в размере 2,5 миллиона тенге.

"Можно сказать, что родной брат чемпиона отделался легким испугом. В этой истории остался лишь один вопрос: сможет ли старший тренер и дальше работать в сборной Казахстана, если у него за плечами судимость за тяжкое преступление?" - задается вопросом "Время".

Отметим, что 31-летний Седов возглавил мужскую сборную Казахстана 15 апреля. Ранее он работал в Федерации тяжелой атлетики Алматинской области. Среди его учеников - бронзовый призер ОИ-2006 Карина Горичева, Селимхан Абубакиров, Семен и Альберт Линдеры.

Младший брат Сергея, Владимир Седов, является чемпионом мира 2009 года. В 2008 году он стал четвертым на Олимпиаде в Пекине, но спустя восемь лет из-за допинга его результат был аннулирован.

Последний раз 28-летний Владимир Седов показывался общественности на чемпионате Казахстана в июне 2016 года. Тогда он вышел на помост в футболке с фотографией российского штангиста Александра Иванова и с криками "Вот вам настоящий олимпийский чемпион!" бросил ее в зал. В конце года Иванов, как и выступавший с ним в одной категории казахстанец Илья Ильин, был лишен олимпийской медали Лондона из-за допинга.

Подробнее о судебном процессе Сергея Седова вы можете прочитать на сайте газеты "Время".