Старший брат Владимира Седова и тренер сборной Казахстана осужден за драку

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 1:1
Реал М Гранада 5:0
Эйбар Атлетико М 0:2
Реал Сосьедад Севилья 0:4
Вильярреал Барселона 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 2:1
Удинезе Интер 1:2
Дженоа Рома 0:1
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 2:1
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Беерсхот 0:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Авангард Локомотив 3:2
Ак Барс Металлург Мг 0:2
Барыс Торпедо НН 1:3
Слован Адмирал 3:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 1:7
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 5:2
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:2
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 3:5
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:3
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 4:1
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Италия (U-18) Китай (U-18) 4:2
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 5:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 4:2
Арлан Астана 10:0
Иртыш Темиртау 5:3
Кулагер Алматы 0:1
Бейбарыс Горняк 3:2 ОТ
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 93:84
Зенит СПб Химки 114:110
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 82:49
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 51:70
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 4:8
Динамо-Уралочка Айша-Биби 20:14
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Теннис. Турнир ATP Сидней (Австралия) 2017
Бартон Кукушкин 2:0
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Юрак, Родионова 2:0
Бенчич Путинцева 0:1 ТП
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 0:2
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Воскобоева Парментье 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Валенсия 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Италия (U-18) Китай (U-18) 4:2
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Алтай-Торпедо 13:00
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 17:00
Кайрат Актобе 18:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 07:30
Возняцки Путинцева 09:00
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Валенсия 01:45
Малага Реал Сосьедад 01:45
Сельта Алавес 01:45
Севилья Реал М 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 20:30
Кайрат Кукеси
Тобол Партизани
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Барыс 23:55
Слован Барыс 23:55
Барыс Салават Юлаев 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Алтай-Торпедо 13:00
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 13:00
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Темиртау Номад
Алматы Иртыш
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана 19:00
Каспий Астана 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 17:00
Кайрат Актобе 18:00
Кайрат Актобе 14:00
Жетысу Аят 15:00
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 07:30
Возняцки Путинцева 09:00
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 05:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Тараз Павлодар
ТНК "Казхром" Алтай
Есиль СК Алматы
Алматы Тараз
Атырау Есиль СК
Павлодар ТНК "Казхром"
Алтай Павлодар
ТНК "Казхром" Алматы
Тараз Атырау
Алматы Алтай
Атырау ТНК "Казхром"
Есиль СК Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Алтай Атырау
Павлодар Алматы
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Акжайык Локомотив
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Старший брат Владимира Седова и тренер сборной Казахстана осужден за драку

Суд обязал его возместить ущерб потерпевшему.

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1 Комментариев
Сергей Седов. Фото с сайта wfrk.kz
Сергей Седов. Фото с сайта wfrk.kz

Старший тренер мужской сборной Казахстана по тяжелой атлетике Сергей Седов был осужден за драку, сообщает газета "Время".  

Его дело рассматривал Бостандыкский районный суд Алматы. Инцидент случился еще 24 сентября прошлого года. Вместе с тремя приятелями Седов распивал спиртные напитки в алматинском кафе. В ходе посиделок один из них задремал за столом, что не понравилось тренеру. Сначала Седов сделал ему замечание, а затем пригласил того на улицу для выяснения разборок. 

Конфликт вроде был улажен, так как двое приятелей отправились обратно в кафе, а Седов с другом пошли пешком домой. Но вскоре обиженный приятель выбежал из увеселительного заведения и догнал Седова, однако этот разговор получился коротким: тренер по тяжелой атлетике нанес всего один удар, после которого оппонент ударился головой о землю. 

В заключении судебно-медицинской экспертизы говорится, что потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью в виде закрытой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга, со сдавлением острой субдуральной гематомой лобно-височной доли головного мозга справа, с линейным переломом лобной кости справа с переходом на переднюю черепную ямку, с повреждением сагиттального синуса, с кровоизлиянием в мягкие ткани параорбитальной области справа - причинены действием тупого предмета, возможно в срок и при обстоятельствах дела, указанных в постановлении, в совокупности квалифицируется как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

"Проще говоря, от этой травмы приятель Седова, оказавшийся не в той компании и не в том настроении, мог вполне скончаться. Так было, например, в громком деле Александра Кузнецова, который подрался возле бара "Чукотка" и впоследствии был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Однако Сергею Седову повезло - избитый им мужчина выжил. Именно поэтому преступление было квалифицировано как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. За этот проступок можно угодить за решетку на серьезный срок - от 3 до 7 лет", - пишет "Время". 

В итоге Седову удалось избежать ареста. Он помирился с потерпевшим и частично возместил нанесенный ущерб. Тренер полностью признал свою вину и покрыл все расходы по судебному процессу. В связи с этим судья Темиржан Кудабаев не стал наказывать Седова слишком строго и приговорил его к трем годам ограничения свободы, а также потребовал возместить потерпевшему ущерб в размере 2,5 миллиона тенге. 

"Можно сказать, что родной брат чемпиона отделался легким испугом. В этой истории остался лишь один вопрос: сможет ли старший тренер и дальше работать в сборной Казахстана, если у него за плечами судимость за тяжкое преступление?" - задается вопросом "Время". 

Отметим, что 31-летний Седов возглавил мужскую сборную Казахстана 15 апреля. Ранее он работал в Федерации тяжелой атлетики Алматинской области. Среди его учеников - бронзовый призер ОИ-2006 Карина Горичева, Селимхан Абубакиров, Семен и Альберт Линдеры. 

Младший брат Сергея, Владимир Седов, является чемпионом мира 2009 года. В 2008 году он стал четвертым на Олимпиаде в Пекине, но спустя восемь лет из-за допинга его результат был аннулирован.

Последний раз 28-летний Владимир Седов показывался общественности на чемпионате Казахстана в июне 2016 года. Тогда он вышел на помост в футболке с фотографией российского штангиста Александра Иванова и с криками "Вот вам настоящий олимпийский чемпион!" бросил ее в зал. В конце года Иванов, как и выступавший с ним в одной категории казахстанец Илья Ильин, был лишен олимпийской медали Лондона из-за допинга. 

Подробнее о судебном процессе Сергея Седова вы можете прочитать на сайте газеты "Время". 

Просмотров: 2529  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
жулдыз Вчера 23:22
Статус: Дублёр
Рейтинг: 185
Түрі бізге келеді ғой? Бауырыныңда. Қандарында басқа ұлттың да үлесі бар сияқты)
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