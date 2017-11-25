Луис Суарес назвал "трусом и дерьмом" лайнсмена после незасчитанного гола Месси в матче с "Валенсией"

Игра в итоге завершилась вничью.
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Фото с сайта theguardian.com
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес не сдержался и обругал одного из лайнсменов в выездном матче 13-го тура чемпионата Испании с "Валенсией", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на AS.
У уругвайского футболиста не выдержали нервы, когда не был засчитан чистый гол форварда "сине-гранатовых" Лионеля Месси в ворота "летучих мышей". В том эпизоде Суарес назвал лайнсмена трусом и дерьмом.
Сама игра закончилась ничьей со счетом 1:1.
По итогам 13 туров подопечные Эрнесто Вальверде с 35 очками единолично возглавляют турнирную таблицу. "Валенсия" с 31 баллом идет на втором месте.
У уругвайского футболиста не выдержали нервы, когда не был засчитан чистый гол форварда "сине-гранатовых" Лионеля Месси в ворота "летучих мышей". В том эпизоде Суарес назвал лайнсмена трусом и дерьмом.
Сама игра закончилась ничьей со счетом 1:1.
По итогам 13 туров подопечные Эрнесто Вальверде с 35 очками единолично возглавляют турнирную таблицу. "Валенсия" с 31 баллом идет на втором месте.