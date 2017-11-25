"Барселона" прервала восьмиматчевую победную серию "Валенсии" в матче с незасчитанным голом

Обе команды пока не проигрывали в текущем чемпионате Испании.
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Фото: ©Reuters
Каталонская "Барселона" сыграла вничью с "Валенсией" в гостевом матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 1:1. На гол Родриго Морено (60-я минута) гости ответили точным ударом Жорди Альбы (82-я).
При этом в первом тайме арбитр ошибочно не засчитал гол "Барселоны" в ворота "Валенсии". Эпизод произошел на 30-й минуте игры, когда нападающий каталонцев Лионель Месси пробил из-за штрафной по воротам соперника. Голкипер хозяев Нето не смог справиться с ударом, после которого мяч пересек линию ворот. Однако главный арбитр встречи Игнасио Вильянуэва и его помощники взятие ворот не засчитали.
Тем не менее "Барселона" прервала победную серию "Валенсии", которая насчитывала восемь матчей. В то же время обе команды пока не проигрывали в текущем чемпионате. "Барселона" с 35 очками занимает первое место в турнирной таблице, а "Валенсия" (31) идет строчкой ниже.
Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 1:1. На гол Родриго Морено (60-я минута) гости ответили точным ударом Жорди Альбы (82-я).
При этом в первом тайме арбитр ошибочно не засчитал гол "Барселоны" в ворота "Валенсии". Эпизод произошел на 30-й минуте игры, когда нападающий каталонцев Лионель Месси пробил из-за штрафной по воротам соперника. Голкипер хозяев Нето не смог справиться с ударом, после которого мяч пересек линию ворот. Однако главный арбитр встречи Игнасио Вильянуэва и его помощники взятие ворот не засчитали.
Тем не менее "Барселона" прервала победную серию "Валенсии", которая насчитывала восемь матчей. В то же время обе команды пока не проигрывали в текущем чемпионате. "Барселона" с 35 очками занимает первое место в турнирной таблице, а "Валенсия" (31) идет строчкой ниже.