Месси впервые за семь лет не забил в шести матчах подряд

Тем не менее, форвард "Барселоны" продолжает лидировать в гонке бомбардиров Примеры.
Сегодня 11:06
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Фото: jerseyeveningpost.com
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси не смог отличиться в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу с "Валенсией" (1:1). Об этом сообщает Goal.com.
Безголевая серия аргентинца во всех турнирах достигла шесть игр (пять в составе клуба, одна - за сборную в товарищеской встрече с Россией).
Последний раз Месси не забивал в шести матчах подряд летом 2010 года, когда его безголевая серия составила семь игр (шесть в составе сборной).
После 13 туров Примеры Месси с 12 мячами продолжает лидировать в гонке бомбардиров, опережая Симоне Дзадзу ("Валенсия") на три гола.
Отметим, что в первом тайме Месси нанес удар по воротам "Валенсии", а голкипер Нету упустил мяч, который пересек линию. Однако арбитр не засчитал гол аргентинца.
Безголевая серия аргентинца во всех турнирах достигла шесть игр (пять в составе клуба, одна - за сборную в товарищеской встрече с Россией).
Последний раз Месси не забивал в шести матчах подряд летом 2010 года, когда его безголевая серия составила семь игр (шесть в составе сборной).
После 13 туров Примеры Месси с 12 мячами продолжает лидировать в гонке бомбардиров, опережая Симоне Дзадзу ("Валенсия") на три гола.
Отметим, что в первом тайме Месси нанес удар по воротам "Валенсии", а голкипер Нету упустил мяч, который пересек линию. Однако арбитр не засчитал гол аргентинца.