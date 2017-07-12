"Валенсия" с Максимовичем в составе выиграла два контрольных матча с общим счетом 8:0

Экс-игрок "Астаны" принял участие в обеих играх.
Сегодня 08:08
Неманья Максимович. Фото с сайта ФК "Валенсия"
Испанский футбольный клуб "Валенсия", в составе которого выступает экс-игрок "Астаны" сербский полузащитник Неманья Максимович, выиграла на предсезонном сборе два контрольных матча с общим счетом 8:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первой игре "летучие мыши" забили пять безответных мячей в ворота швейцарского клуба "Лозанна спорт". В этой встрече Максимович дебютировал за новый клуб, выйдя в стартовом составе.
Во втором матче "Валенсия" разгромила лиссабонский "Спортинг" со счетом 3:0. На этот раз Максимович вступил в игру после перерыва.
Напомним, официально о переходе Макисмовича "Валенсия" объявила 2 июля. Контракт рассчитан до 2022 года, в котором прописана сумма отступных за игрока в размера 100 миллионов евро. По данным СМИ, за этот период серб заработает семь миллионов евро.
В "Валенсию" Максимович перешел как свободный агент из "Астаны". Зимой "летучие мыши" пытались выкупить его трансфер за 300 тысяч евро, но чемпион Казахстана отказался отпускать игрока за полгода до истечения контракта. В итоге в первой половине 2017 года Максимович ни разу не попал даже в число запасных в матчах "Астаны".
В составе "Астаны" Максимович выступал с февраля 2015 по июнь 2017 года. Он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В первой игре "летучие мыши" забили пять безответных мячей в ворота швейцарского клуба "Лозанна спорт". В этой встрече Максимович дебютировал за новый клуб, выйдя в стартовом составе.
Во втором матче "Валенсия" разгромила лиссабонский "Спортинг" со счетом 3:0. На этот раз Максимович вступил в игру после перерыва.
Напомним, официально о переходе Макисмовича "Валенсия" объявила 2 июля. Контракт рассчитан до 2022 года, в котором прописана сумма отступных за игрока в размера 100 миллионов евро. По данным СМИ, за этот период серб заработает семь миллионов евро.
В "Валенсию" Максимович перешел как свободный агент из "Астаны". Зимой "летучие мыши" пытались выкупить его трансфер за 300 тысяч евро, но чемпион Казахстана отказался отпускать игрока за полгода до истечения контракта. В итоге в первой половине 2017 года Максимович ни разу не попал даже в число запасных в матчах "Астаны".
В составе "Астаны" Максимович выступал с февраля 2015 по июнь 2017 года. Он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.