"Барселоне" разрешат заявить нового игрока из-за травмы защитника

Футболист пропустит пять месяцев.
Сегодня 13:43
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Фото Marca,ciom
Руководство Ла Лиги разрешит "Барселоне" заявить нового игрока из-за тяжелой травмы защитника Алеиша Видаля.
Как сообщает Marca, каталонский клуб получит такое право, так как Видаль выбыл на пять месяцев. Травму игрок получил в матче с "Алавесом" (6:0).
Согласно регламенту, новый игрок должен представлять чемпионат Испании или быть свободным агентом.
С 48 очками "Барселона" идет на втором месте в Ла Лиге. Каталонский клуб опережает на один балл "Реал", но имеет на два матча больше.
Как сообщает Marca, каталонский клуб получит такое право, так как Видаль выбыл на пять месяцев. Травму игрок получил в матче с "Алавесом" (6:0).
Согласно регламенту, новый игрок должен представлять чемпионат Испании или быть свободным агентом.
С 48 очками "Барселона" идет на втором месте в Ла Лиге. Каталонский клуб опережает на один балл "Реал", но имеет на два матча больше.