"Реал" победил "Осасуну" и вернул себе лидерство в чемпионате Испании

В активе мадридского клуба теперь 49 очков.
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Фото с сайта marca.com
Мадридский "Реал" в гостях победил "Осасуну" в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает "Р-Спорт".
Встреча, прошедшая 11 февраля в Памплоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Реала". В составе гостей голы забили Криштиану Роналду (24-я минута), Иско (62) и Лукас Васкес (90+3), а у "Осасуны" отличился Серхио Леон (33).
Набрав 49 очков, "Реал" вернул себе лидерство в чемпионате Испании. Следом за мадридцами идет "Барселона", у которой 48 баллов, но на два проведенных матча больше.
Встреча, прошедшая 11 февраля в Памплоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Реала". В составе гостей голы забили Криштиану Роналду (24-я минута), Иско (62) и Лукас Васкес (90+3), а у "Осасуны" отличился Серхио Леон (33).
Набрав 49 очков, "Реал" вернул себе лидерство в чемпионате Испании. Следом за мадридцами идет "Барселона", у которой 48 баллов, но на два проведенных матча больше.