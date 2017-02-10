Защитник "Барселоны" пропустит пять месяцев из-за тяжелой травмы

Нарушивший правила соперник не получил желтой карточки за эпизод.
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Защитник "Барселоны" Алеиш Видаль пропустит пять месяцев из-за полученной травмы в матче с "Алавесом" (6:0), сообщает официальный сайт клуба.
На 85-й минуте игры, которая проходила 11 февраля, Видаль получил вывих голеностопа после подката Тео Эрнандеса и покинул поле на носилках. При этом защитник "Алавеса" не получил за этот эпизод предупреждения, но тренерский штаб команды быстро заменил его.
Сразу со стадиона Видаль был госпитализирован в больницу и уже перенес операцию. Его восстановление займет около пяти месяцев.
В текущем сезоне чемпионата Испании 27-летний Видаль забил два гола и отдал две голевые передачи в шести матчах.
На 85-й минуте игры, которая проходила 11 февраля, Видаль получил вывих голеностопа после подката Тео Эрнандеса и покинул поле на носилках. При этом защитник "Алавеса" не получил за этот эпизод предупреждения, но тренерский штаб команды быстро заменил его.
Сразу со стадиона Видаль был госпитализирован в больницу и уже перенес операцию. Его восстановление займет около пяти месяцев.
#Vidal get well soon buddy pic.twitter.com/45Rgnu104l— Male XY (@drapple_90) 11 февраля 2017 г.
В текущем сезоне чемпионата Испании 27-летний Видаль забил два гола и отдал две голевые передачи в шести матчах.