"Реал" на следующей неделе подпишет контракт с самым молодым бомбардиром в истории сборной Швеции

Из-за санкций со стороны ФИФА "Реал" сможет зарегистрировать игрока лишь летом.

17-летний шведский нападающий клуба АИК Александер Исак на следующей неделе подпишет контракт с мадридским "Реалом", сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на AS.



По информации издания, представители форварда сборной Швеции 18 января отправятся в Мадрид для завершения сделки. "Реал" может приобрести футболиста сейчас, однако из-за санкций со стороны ФИФА сможет зарегистрировать игрока лишь летом.



Сумма отступных, которую получит АИК за своего воспитанника, не уточняется. За сборную Швеции Исак сыграл два матча и забил один гол, став самым молодым бомбардиром в истории национальной команды.