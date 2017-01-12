Роналдиньо планирует вернуться в футбол в 2017 году

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Атлетико Насионаля".

Агент Роналдиньо Роберто Де Ассис сообщил, что бразильский футболист в этом году планирует вернуться в игру, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Наш план - вернуться в футбол в этом году, - приводит Ovacion Digital слова Де Ассиса. - В 2016 году у нас была возможность путешествовать, посмотреть разные страны. Но сейчас Роналдиньо снова хочет играть. Никакой конкретики пока нет, но думаю, что он подпишет контракт с командой, которая выступает в Кубке Либертадорес".

Стоит отметить, что последним клубом нападающего был "Фламенго", за который он прекратил выступления в 2015 году. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Атлетико Насионаля".