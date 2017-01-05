Экипаж Off Road Kazakhstan вошел в Топ-5 в абсолютном зачете ралли Africa Eco Race-2017 после пятого этапа

Казахстанские гонщики подвели промежуточные итоги ралли-марафона.

Экипаж Off Road Kazakhstan, управляемый Андреем Чередниковым и Дмитрием Цыро, в очередной раз улучшил результат в абсолютном зачете ралли Africa Eco Race-2017 и вошел в пятерку лучших, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Экипаж, выступающий на автомобиле Ford 150 в категории T1, преодолел пятый этап с пятым временем в абсолютном зачете, куда входят внедорожники и грузовики. В категории Т1 казахстанский экипаж стал четвертым. Таким образом, во второй раз за все пройденные этапы гонщики финишируют в пятерке лучших. Это позволило Чередникову и Цыро улучшить свое положение в "абсолюте". Экипаж вновь поднялся на одну строчку и теперь занимает пятое место. В Т1 гонщики Off Road Kazakhstan располагаются на четвертой строчке.

Стоит отметить, что положительная динамика у казахстанского экипажа наблюдается на каждом этапе. Лидирует же в ралли по-прежнему российский экипаж в составе Владимира Васильева и Константина Жильцова на MINI.





"Ну вот и она, Дахла. Дахла - это день отдыха. Марокко, береговая линия, красота. Волны, великолепный пейзаж, закат. На сегодня пройдено пять дней гонки. Каждый этап не был простым. Были достаточно протяженные спецучастки. Правда, сегодня спецучасток сократили на 186 километров из-за прорыва дамбы. Все прошло на одном дыхании. Слава Богу, техника в порядке. Обе команды чувствуют себя комфортно, со здоровьем все хорошо. Кстати, это хороший показатель. Здесь многие мучаются от инфекций, от заболеваний ЖКТ, но мы держимся, все отлично. Могу подвести промежуточные итоги. Марат Абыкаев с Андреем Чипенко в своей категории идут первыми. Стабильно, уверенно, аккуратно. Мы поднялись до пятого места в абсолютном зачете. Сегодня на этапе показали четвертое время, вчера было третье. Уже едем в "голове". Уже спокойнее, увереннее. О выводах говорить пока рано. Впереди великая Мавритания. Великая, потому что там очень непростая навигация, много песка. Расстановка сил будет меняться. С предвкушением смотрим на грядущие боевые дни. Пока же нас ждет день отдыха. Сидим на берегу, купаемся, плаваем, готовим вкусную еду. По-моему, у нас в рационе должен быть бесбармак. Будем приходить в себя и готовиться к перегону в Мавританию, проходу границы. Пока все. Держите за нас кулаки", - прокомментировал текущий ход гонки Чередников.



Второй экипаж команды в составе Марата Абыкаева и Андрея Чипенко на Toyota Land Cruiser также без проблем и с личными успехами добрался до середины гонки. При этом в категории T2 (зачет "серийных" машин) Абыкаеву и Чипенко удалось не только сохранить лидерство, но и увеличить отрыв от преследователей. Кроме того, удачный финиш на пятом этапе (первое место в Т2 и 19-е - в "абсолюте") позволил экипажу подняться на одну строчку в зачете внедорожников и грузовиков. Теперь экипаж Off Road Kazakhstan располагается на 24-м месте.







"Вот мы, наконец, приехали к середине гонки. Сейчас находимся на берегу океана рядом с городом Дахла. Это столица Западной Сахары. День прошел очень хорошо. В принципе, и результаты вполне радуют. Были какие-то обгоны. Но нас никто не обогнал. Чуть-чуть поднялись в общем зачете. День удался. Теперь нас ждет день отдыха. Будем заниматься машиной. После отдыха с утра будем выдвигаться в Мавританию. Начнутся уже пески. Скоростные трассы на этом заканчиваются", - поделился после финиша Абыкаев.



Штурман экипажа Андрей Чипенко назвал следующие этапы проверкой на выносливость.







"Закончился пятый этап этого длинного марафона. Для нас лично он закончился хорошо, показали неплохой результат. С машиной все хорошо. Разберем и досконально проверим все узлы, агрегаты, устраним неполадки. Следует подготовиться к следующим пяти дням, которые будут не менее сложными. В некоторой степени даже они будут проверкой на выносливость экипажа. Температура повышается, и будут одни пески. Если говорить об итогах прошедших пяти этапов, пока мы себя чувствуем хорошо. У нас все получается, настроение у экипажа бодрое. Вся команда работает на "ура". Постараемся и дальше двигаться в таком же темпе, который взяли с первого дня. Думаю, что порадуем наших болельщиков", - подвел промежуточные итоги Чипенко.



Напомним, Africa Eco Race-2017 в общей сложности будет состоять из 12 этапов общей протяженностью 6 500 километров. Участников ждут сложные спецучастки с тяжелыми преградами. Финиш гонки намечен на 14 января в районе Розового озера в Сенегале.







Фото предоставлены командой Off Road Kazakhstan.