Экипаж Off Road Kazakhstan выиграл третий этап подряд на ралли Africa Eco Race-2017

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 3:4
Авангард Динамо М 2:3
Ак Барс Трактор 5:3
Динамо Мн СКА 5:4
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 1:0
Югра Торпедо НН 0:2
Автомобилист ХК Сочи 1:5
Барыс Спартак 3:0
Металлург Нк Локомотив 1:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 2:1
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Бублик Коппейанс 1:2
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Бернли 2:1
Сандерленд Ливерпуль 2:2
Эвертон Саутгемптон 3:0
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2
Борнмут Арсенал 3:3
Тоттенхэм Челси 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 9:18
Югра Айша-Биби 9:18
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Челси 2:0
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Металлург Нк Локомотив 1:2
Сибирь Динамо М 2:4
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 01:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Югра Айша-Биби 9:18
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирь Динамо М 2:4
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Медвешчак Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 18:00
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Алматы
Иртыш Темиртау
Арлан Астана
Номад Алтай-Торпедо
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
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Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
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Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
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Каспий Астана
Каспий Астана
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Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 01:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Экипаж Off Road Kazakhstan выиграл третий этап подряд на ралли Africa Eco Race-2017

Другой экипаж смог подняться на седьмое место в абсолютном зачете.

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2 Комментария
Фото с официального сайта ралли-марафона
Фото с официального сайта ралли-марафона

Экипаж Off Road Kazakhstan, управляемый Маратом Абыкаевым и Андреем Чипенко, выиграл третий этап подряд на ралли Africa Eco Race-2017 в зачете "серийных" машин Т2, сообщает корреспондент Vesti.kz

Экипаж, выступающий на Toyota Land Cruiser, благодаря этой победе смог развить свое преимущество в категории T2. Стоит отметить, что казахстанский экипаж с самого начала гонки захватил лидерство и пока никому из конкурентов не давал почувствовать вкус победы. В абсолютном зачете (среди всех внедорожников и грузовиков) они по-прежнему занимают 25-е место.



"Вчерашний день был очень длинным по сравнению с остальными прошедшими. Конечно, будут еще длиннее. Нас ждали 15 километров песка, который нам понравился. Проехали его быстро и без остановок. Остальная трасса состояла из камней, постоянных прыжков, бугров и ухабов. В общем, все у нас хорошо",- поделился Абыкаев.



Штурман экипажа Андрей Чипенко отметил, что не все прошло гладко и им пришлось столкнуться на дистанции с двумя проблемами.

"За прошедшие дни спецучасток на третьем этапе стал самым длинным. Также он выдался очень непростым. Много камней, много песка. Но как бы то ни было, мы преодолели его успешно, никаких проблем с машиной и пилотированием не возникло. Только вот 10 минут мы потратили на замену двух пробитых баллонов. Но это неизбежность. Было очень много острых камней. Другим неприятным моментом стала Tatra с номером 408, которая категорически отказывалась нас пропускать в течение 70 километров. Это тормозило наше продвижение, что вылилось в потерю времени", - прокомментировал прохождение этапа Чипенко.



Второй экипаж в лице Андрея Чередникова и Дмитрия Цыро, выступающих на автомобиле Ford 150, преодолел очередной этап с шестым временем в категории T1. Это позволило им упрочить свои позиции в десятке лучших по итогам трех этапов в абсолютном зачете. Экипаж теперь занимает седьмое место, отвоевав одну строчку по сравнению со вчерашними результатами.






Напомним, Africa Eco Race-2017 в общей сложности будет состоять из 12 этапов общей протяженностью 6 500 километров. Участников ждут сложные спецучастки с тяжелыми преградами. Финиш гонки намечен на 14 января в районе Розового озера в Сенегале.




Фото предоставлены командой Off Road Kazakhstan, а также с официального сайта Africa Eco Race.

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Комментарии

 
 
Baktiyar Zhexembay Сегодня 17:20
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Экипаж казахстанский, а номера на машине киргизские !?
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Aidyn Aidyn Сегодня 17:22
Статус: Юниор
Рейтинг: 75
Крузак с киргизскими номерами, ОТОБРАТЬ!!!
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