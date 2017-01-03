Экипаж Off Road Kazakhstan выиграл третий этап подряд на ралли Africa Eco Race-2017

Другой экипаж смог подняться на седьмое место в абсолютном зачете.

Экипаж Off Road Kazakhstan, управляемый Маратом Абыкаевым и Андреем Чипенко, выиграл третий этап подряд на ралли Africa Eco Race-2017 в зачете "серийных" машин Т2, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Экипаж, выступающий на Toyota Land Cruiser, благодаря этой победе смог развить свое преимущество в категории T2. Стоит отметить, что казахстанский экипаж с самого начала гонки захватил лидерство и пока никому из конкурентов не давал почувствовать вкус победы. В абсолютном зачете (среди всех внедорожников и грузовиков) они по-прежнему занимают 25-е место.







"Вчерашний день был очень длинным по сравнению с остальными прошедшими. Конечно, будут еще длиннее. Нас ждали 15 километров песка, который нам понравился. Проехали его быстро и без остановок. Остальная трасса состояла из камней, постоянных прыжков, бугров и ухабов. В общем, все у нас хорошо",- поделился Абыкаев.







Штурман экипажа Андрей Чипенко отметил, что не все прошло гладко и им пришлось столкнуться на дистанции с двумя проблемами.



"За прошедшие дни спецучасток на третьем этапе стал самым длинным. Также он выдался очень непростым. Много камней, много песка. Но как бы то ни было, мы преодолели его успешно, никаких проблем с машиной и пилотированием не возникло. Только вот 10 минут мы потратили на замену двух пробитых баллонов. Но это неизбежность. Было очень много острых камней. Другим неприятным моментом стала Tatra с номером 408, которая категорически отказывалась нас пропускать в течение 70 километров. Это тормозило наше продвижение, что вылилось в потерю времени", - прокомментировал прохождение этапа Чипенко.







Второй экипаж в лице Андрея Чередникова и Дмитрия Цыро, выступающих на автомобиле Ford 150, преодолел очередной этап с шестым временем в категории T1. Это позволило им упрочить свои позиции в десятке лучших по итогам трех этапов в абсолютном зачете. Экипаж теперь занимает седьмое место, отвоевав одну строчку по сравнению со вчерашними результатами.













Напомним, Africa Eco Race-2017 в общей сложности будет состоять из 12 этапов общей протяженностью 6 500 километров. Участников ждут сложные спецучастки с тяжелыми преградами. Финиш гонки намечен на 14 января в районе Розового озера в Сенегале.









Фото предоставлены командой Off Road Kazakhstan, а также с официального сайта Africa Eco Race.