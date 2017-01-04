Экипаж Off Road Kazakhstan стал третьим в "абсолюте" на четвертом этапе Africa Eco Race-2017

Это позволило ему подняться на одну строчку в общем зачете гонки.

Экипаж Off Road Kazakhstan, управляемый Андреем Чередниковым и Дмитрием Цыро, стал третьим на четвертом этапе ралли Africa Eco Race-2017, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Экипаж, выступающий на автомобиле Ford 150 в категории T1, преодолел четвертый этап с третьим временем, уступив победителю в лице француза Тьерри Маньялди, также выступающего на Ford, почти 16 минут (15:57). Благодаря этому результату казахстанский экипаж смог улучшить позиции в абсолютном зачете, который представлен внедорожниками и грузовиками. Теперь Чередников и Цыро занимают шестую строчку в абсолютном зачете и пятую - в Т1.

Стоит отметить, что Андрей Чередников и Дмитрий Цыро впервые завершили этап в тройке лучших. До этого их лучшим достижением было шестое место на третьем этапе.

В очередной раз успешно дистанцию этапа преодолели и Марат Абыкаев с Андреем Чипенко. В категории T2 они в четвертый раз кряду одержали победу на этапе, тем самым вновь увеличив отрыв от преследователей. В абсолютном зачете экипаж по-прежнему занимает 25-е место.



Напомним, Africa Eco Race-2017 в общей сложности будет состоять из 12 этапов общей протяженностью 6 500 километров. Участников ждут сложные спецучастки с тяжелыми преградами. Финиш гонки намечен на 14 января в районе Розового озера в Сенегале.