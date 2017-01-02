Экипаж Off Road Kazakhstan вошел в восьмерку сильнейших абсолютного зачета Africa Eco Race-2017 после второго этапа

В ралли-марафоне Казахстан представлен в двух категориях.

Экипаж Off Road Kazakhstan, управляемый Андреем Чередниковым и Дмитрием Цыро, вошел в восьмерку сильнейших абсолютного зачета ралли-марафона Africa Eco Race-2017 после второго этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz. Экипаж выступает на автомобиле Ford 150 в категории T1.



Экипаж преодолел второй этап с восьмым временем в категории T1 и с девятым - в "абсолюте". Это позволило команде войти в десятку лучших по итогам двух этапов в абсолютном зачете, который представлен грузовиками и внедорожниками. Экипаж расположился на восьмом месте.



Другой экипаж команды Off Road Kazakhstan в составе Марата Абыкаева и Андрея Чипенко, выступающих на Toyota Land Cruiser, продолжает лидировать в категории T2 ("серийные" автомобили). Выиграв второй этап подряд в своей категории, Абыкаев и Чипенко увеличили отрыв от ближайших преследователей до одного часа и сорока минут. В абсолютном зачете Абыкаев и Чипенко поднялись на 25-е место.



Напомним, Africa Eco Race-2017 в общей сложности будет состоять из 12 этапов общей протяженностью 6 500 километров. Участников ждут сложные спецучастки с тяжелыми преградами. Финиш гонки намечен на 14 января в районе Розового озера в Сенегале.