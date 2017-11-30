В бою с Головкиным хочу показать свое мастерство и доказать, что я особенный - Деметриус Андраде

Экс-чемпион отметил популярность GGG.
Сегодня 16:00
Ссылки по теме:
- Бросавший вызов Головкину экс-чемпион WBO пообещал "достать" Альвареса в среднем весе
- Сейчас лучшее время для моего боя с Головкиным - Деметриус Андраде
- Говорят, "Канело" принял бой только после того, как Джейкобс и Брук раскрыли Головкина. А кого, собственно, побил GGG до них? - Андраде
Деметриус Андраде. Фото: 15Rounds.com
Бывший чемпион мира в первом среднем весе Деметриус Андраде (25-0, 16 КО), недавно дебютировавший в средней категории, заявил о намерении провести бой с лидером дивизиона - казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
"Головкин очень давно выступает в этом весе, у него в наличии уже почти все пояса - не хватает только WBO. Он сделал много всего, чтобы заявить о себе и сделать себе имя, и я бы хотел оказаться с ним в одном ринге, чтобы продемонстрировать мое мастерство и доказать, что я особенный, - заявил Андраде в интервью On The Ropes Boxing Radio. - Я чувствую, что способен на все, и могу хорошо приспосабливаться к любому стилю. В этом плане Головкин тоже не промах, учитывая его огромный опыт, начиная еще с любителей. В конце концов, если бы было иначе, он бы не был на своем нынешнем месте".
Ранее Андраде также пообещал достать в среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО), который в сентября свел вничью поединок против Головкина.
В то же время Андраде было предложено провести поединок против украинца Сергея Деревянченко (11-0, 9 КО) 16 декабря, но американец отказался, мотивировав нехваткой времени на подготовку.
Напомним, Деревянченко является обязательным претендентом по версии IBF. В свою очередь, Андраде провел всего один бой в среднем весе, одержав убедительную победу над середняком Алантезом Фоксом в октябре этого года.
"Головкин очень давно выступает в этом весе, у него в наличии уже почти все пояса - не хватает только WBO. Он сделал много всего, чтобы заявить о себе и сделать себе имя, и я бы хотел оказаться с ним в одном ринге, чтобы продемонстрировать мое мастерство и доказать, что я особенный, - заявил Андраде в интервью On The Ropes Boxing Radio. - Я чувствую, что способен на все, и могу хорошо приспосабливаться к любому стилю. В этом плане Головкин тоже не промах, учитывая его огромный опыт, начиная еще с любителей. В конце концов, если бы было иначе, он бы не был на своем нынешнем месте".
Ранее Андраде также пообещал достать в среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО), который в сентября свел вничью поединок против Головкина.
В то же время Андраде было предложено провести поединок против украинца Сергея Деревянченко (11-0, 9 КО) 16 декабря, но американец отказался, мотивировав нехваткой времени на подготовку.
Напомним, Деревянченко является обязательным претендентом по версии IBF. В свою очередь, Андраде провел всего один бой в среднем весе, одержав убедительную победу над середняком Алантезом Фоксом в октябре этого года.