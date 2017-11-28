Бросавший вызов Головкину экс-чемпион WBO пообещал "достать" Альвареса в среднем весе

Вместе с "Канело" он в 2017 году поднялся в этот дивизион.
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Фото с твиттера Андраде
Американец Деметриус Андраде (25-0, 16 КО) заявил о планах встретиться с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает "Чемпионат".
Ранее оба боксера выступали в первом среднем весе, но в этом году перешли в средний дивизион. 16 сентября Альварес в Лас-Вегасе свел вничью поединок с чемпионом WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), а Андраде 21 октября в Нью-Йорке единогласным решением победил соотечественника Алантеса Фокса (23-1-1, 11 КО).
"Когда Альварес выступал в 154 фунтах, я много раз стучал в его дверь, пытаясь добиться боя, но он избирал другие пути, - цитирует Андраде BoxingScene. - Теперь он в 160 фунтах, как и я, поэтому он не сможет сбежать, рано или поздно это произойдет, и выживет сильнейший.
Он уклонился от встречи со мной. Я хочу, чтобы люди услышали это: когда у меня был титул WBO в первом среднем весе, он был обязательным претендентом, но WBO почему-то убрали его с первой строчки рейтинга. Я не сразился с Альваресом из-за каких-то политики и бизнеса".
Отметим, что Андраде был чемпионом WBO c ноября 2013 года по август 2015 года, но был лишен титула, так как не проводил боев 13 месяцев. В итоге пояс стал вакантным, а его завоевал британец Лиам Смит (26-1-1, 14 КО), который в сентябре 2016 года досрочно проиграл Альваресу. Мексиканец не проводил защит: после Смита и до Головкина он боксировал в промежуточном весе с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50-3-1, 32 КО) и победил его по очкам.
В середине октября 2017 года Андраде бросил вызов Головкину. Американец выразил сомнение в том, что казахстанец примет его. По его мнению, GGG будет избегать любых рисков до своего второго боя с "Канело".
Уже весной "Канело" может стать чемпионом WBO. Что делать Головкину?
Ранее оба боксера выступали в первом среднем весе, но в этом году перешли в средний дивизион. 16 сентября Альварес в Лас-Вегасе свел вничью поединок с чемпионом WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), а Андраде 21 октября в Нью-Йорке единогласным решением победил соотечественника Алантеса Фокса (23-1-1, 11 КО).
"Когда Альварес выступал в 154 фунтах, я много раз стучал в его дверь, пытаясь добиться боя, но он избирал другие пути, - цитирует Андраде BoxingScene. - Теперь он в 160 фунтах, как и я, поэтому он не сможет сбежать, рано или поздно это произойдет, и выживет сильнейший.
Он уклонился от встречи со мной. Я хочу, чтобы люди услышали это: когда у меня был титул WBO в первом среднем весе, он был обязательным претендентом, но WBO почему-то убрали его с первой строчки рейтинга. Я не сразился с Альваресом из-за каких-то политики и бизнеса".
Отметим, что Андраде был чемпионом WBO c ноября 2013 года по август 2015 года, но был лишен титула, так как не проводил боев 13 месяцев. В итоге пояс стал вакантным, а его завоевал британец Лиам Смит (26-1-1, 14 КО), который в сентябре 2016 года досрочно проиграл Альваресу. Мексиканец не проводил защит: после Смита и до Головкина он боксировал в промежуточном весе с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50-3-1, 32 КО) и победил его по очкам.
В середине октября 2017 года Андраде бросил вызов Головкину. Американец выразил сомнение в том, что казахстанец примет его. По его мнению, GGG будет избегать любых рисков до своего второго боя с "Канело".
Уже весной "Канело" может стать чемпионом WBO. Что делать Головкину?