Тренер Головкина уличил Мейвезера в попытке напакостить реваншу с "Канело"

В этом году Флойду удалось провернуть подобное.
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Геннадий Головкин и Абель Санчес. Фото: Boxing Scene
Абель Санчес, являющийся тренером чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), высказал своем мнение по поводу недавних слухов о возвращении американца Флойда Мейвезера-младшего (50-0, 27 КО).
Ранее сообщалось, что 40-летний Мейвезер задумался о возвращении на ринг и начал тренироваться в одном из спортивных залов Лас-Вегаса, чтобы провести свой 51-й по счету бой. Некоторые СМИ даже поразмышляли на тему потенциального противостояния Флойда с Головкиным.
"Я не слышал о возвращении Мейвезера, но похоже, будто Флойд собрался встать на пути предполагаемого события, а может и напакостить реваншу (Головкина и "Канело"). Думаю, Флойду нравится болтать, чтобы оставаться востребованным. Но в прошлом он говорил, что бой с GGG - это "легкая работа" для него. Так что, кто его знает. Том Леффлер и братья Германы заработали головную боль, пытаясь его понять", - сказал Санчес в беседе с RingTV.
Свой взгляд на это высказал и промоутер Головкина. Том Леффлер сомневается, что Мейвезер рискнет сразиться с казахстанцем, хотя сам любит говорить о том, как бы он побил GGG.
Отметим, что Мейвезер уже возвращался на ринг. В этом году американец объявил о возобновлении карьеры после двухлетнего перерыва ради поединка с ирландским бойцом смешанного стиля Конором МакГрегором. Бой по правилам бокса состоялся на арене T-Mobile в Лас-Вегасе 27 августа и завершился победой американца в десятом раунде техническим нокаутом. Эта встреча состоялась за три недели до поединка между Головкиным и "Канело", который прошел на той же арене. Оба события транслировались через систему PPV (платные трансляции).
Ранее сообщалось, что 40-летний Мейвезер задумался о возвращении на ринг и начал тренироваться в одном из спортивных залов Лас-Вегаса, чтобы провести свой 51-й по счету бой. Некоторые СМИ даже поразмышляли на тему потенциального противостояния Флойда с Головкиным.
"Я не слышал о возвращении Мейвезера, но похоже, будто Флойд собрался встать на пути предполагаемого события, а может и напакостить реваншу (Головкина и "Канело"). Думаю, Флойду нравится болтать, чтобы оставаться востребованным. Но в прошлом он говорил, что бой с GGG - это "легкая работа" для него. Так что, кто его знает. Том Леффлер и братья Германы заработали головную боль, пытаясь его понять", - сказал Санчес в беседе с RingTV.
Свой взгляд на это высказал и промоутер Головкина. Том Леффлер сомневается, что Мейвезер рискнет сразиться с казахстанцем, хотя сам любит говорить о том, как бы он побил GGG.
Отметим, что Мейвезер уже возвращался на ринг. В этом году американец объявил о возобновлении карьеры после двухлетнего перерыва ради поединка с ирландским бойцом смешанного стиля Конором МакГрегором. Бой по правилам бокса состоялся на арене T-Mobile в Лас-Вегасе 27 августа и завершился победой американца в десятом раунде техническим нокаутом. Эта встреча состоялась за три недели до поединка между Головкиным и "Канело", который прошел на той же арене. Оба события транслировались через систему PPV (платные трансляции).