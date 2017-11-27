Мейвезер не рискнет сразиться с Головкиным, хотя любит говорить о том, как бы он побил его - Том Леффлер

GGG не раз заявлял о готовности провести бой с Флойдом.
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Фото: Ringside Report
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), оценил вероятность возвращения Флойда Мейвезера-младшего (50-0, 27 КО) и возможного поединка американца с его подопечным.
"Я не слышал, чтобы Флойд говорил про бой с Гоовкиным. Сомневаюсь, что он когда-либо сразится с Геннадием. Это слишком рискованно. Но Флойд любит говорить о том, как бы он побил Головкина", - сказал Леффлер, слова которого приводит RingTV.
Ранее сообщалось, что 40-летний Мейвезер задумался о возвращении на ринг и даже начал тренироваться в одном из спортивных залов Лас-Вегаса, чтобы провести свой 51-й по счету бой. Некоторые СМИ даже поразмышляли на тему противостояния американца с Головкиным, который не раз заявлял о готовности провести бой с ним.
Последний раз Мейвезер-младший появлялся в ринге в августе этого года. Тогда американец возобновил карьеру после двухгодичного простоя ради кассового боя с чемпионом UFC Конором МакГрегором, которого он победил техническим нокаутом в десятом раунде.
"Я не слышал, чтобы Флойд говорил про бой с Гоовкиным. Сомневаюсь, что он когда-либо сразится с Геннадием. Это слишком рискованно. Но Флойд любит говорить о том, как бы он побил Головкина", - сказал Леффлер, слова которого приводит RingTV.
Ранее сообщалось, что 40-летний Мейвезер задумался о возвращении на ринг и даже начал тренироваться в одном из спортивных залов Лас-Вегаса, чтобы провести свой 51-й по счету бой. Некоторые СМИ даже поразмышляли на тему противостояния американца с Головкиным, который не раз заявлял о готовности провести бой с ним.
Последний раз Мейвезер-младший появлялся в ринге в августе этого года. Тогда американец возобновил карьеру после двухгодичного простоя ради кассового боя с чемпионом UFC Конором МакГрегором, которого он победил техническим нокаутом в десятом раунде.