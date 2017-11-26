Мейвезер-младший решил вернуться на ринг и возобновил тренировки

Американец объявил о завершении карьеры после победы над МакГрегором в августе этого года.
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Флойд Мейвезер. Фото: usatoday.com
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший намерен вернуться на ринг, чтобы провести еще один бой. Об этом сообщает TMZ.
По информации издания, Мейвезер неоднократно беседовал со своими доверенными лицами о возвращении на ринг ради проведения 51-го поединка. Однако спортсмен считает, что пока преждевременно официально объявлять о поиске соперника.
40-летний Мейвезер заявил, что находится в отличной физической форме и тренируется с полной нагрузкой в одном из спортивных залов Лас-Вегаса.
Напомним, Мейвезер уже возвращался на ринг. В сентябре 2015 года он завершал профессиональную карьеру, однако объявил о ее возобновлении ради поединка с ирландским бойцом смешанного стиля Конором МакГрегором. Бой по правилам бокса состоялся в Лас-Вегасе 27 августа 2017 года и завершился победой американца в десятом раунде техническим нокаутом.
Победа над МакГрегором стала для Мейвезера 50-ой победой при отсутствии поражений, 27 боев американца завершились досрочно. После этого боя Флойд вновь объявил об окончательном завершении карьеры.
По информации издания, Мейвезер неоднократно беседовал со своими доверенными лицами о возвращении на ринг ради проведения 51-го поединка. Однако спортсмен считает, что пока преждевременно официально объявлять о поиске соперника.
40-летний Мейвезер заявил, что находится в отличной физической форме и тренируется с полной нагрузкой в одном из спортивных залов Лас-Вегаса.
Напомним, Мейвезер уже возвращался на ринг. В сентябре 2015 года он завершал профессиональную карьеру, однако объявил о ее возобновлении ради поединка с ирландским бойцом смешанного стиля Конором МакГрегором. Бой по правилам бокса состоялся в Лас-Вегасе 27 августа 2017 года и завершился победой американца в десятом раунде техническим нокаутом.
Победа над МакГрегором стала для Мейвезера 50-ой победой при отсутствии поражений, 27 боев американца завершились досрочно. После этого боя Флойд вновь объявил об окончательном завершении карьеры.