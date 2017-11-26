"Зона 51", или чем привлекателен для Мейвезера бой с Головкиным

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Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
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Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 8:1
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 8:8
Санкт-Петербург (мол) Астана 9:10
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
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Тараз Есиль СК 3:0
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Павлодар ТНК "Казхром" 1:3
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Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Динамо-Костанай Динамо-Казыгурт 0:3
Жайык Кайсар 1:3
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Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
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Борнмут Саутгемптон 19:30
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Славия П Баник Ос 00:30
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Автомобилист Спартак 20:00
Лада Торпедо НН 21:00
Йокерит Сибирь 22:30
Слован Адмирал 23:55
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Локомотив Барыс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Амур Куньлунь Ред Стар 13:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
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Сарыарка Южный Урал 19:00
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
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Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Алматы Темиртау 19:00
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Арлан Иртыш 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Арлан Иртыш 17:00
Горняк Номад
Горняк Номад
Астана Иртыш
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Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
Гринчишина Бхатья 11:30
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Кайрат Актобе
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Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан
Иран Азербайджан
Иран Казахстан
Азербайджан Россия
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 16:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 12:30
Алматинский Легион Капшагай 17:00
Тобол Синегорье 18:00
Каспий Иртыш 12:00
Алматинский Легион Капшагай 17:00
Тобол Синегорье 18:00
Синегорье Тобол 12:00
Иртыш Каспий 12:00
Капшагай Алматинский Легион 17:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
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Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

"Зона 51", или чем привлекателен для Мейвезера бой с Головкиным

Ранее стало известно, что Флойд решил вернуться на ринг.

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7 Комментариев
Фото: twitter.com/boxingcorner247
Фото: twitter.com/boxingcorner247
Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО) задумался о возвращении на ринг.

Ранее стало известно, что 40-летний Мейвезер даже начал тренироваться в одном из спортивных залов Лас-Вегаса, чтобы провести свой 51-й по счету бой. Однако главный вопрос, который интересует фанатов бокса, кто будет соперника американца.

Многие хотели бы увидеть противостояния Мейвезера-младшего с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), являющимся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. Некоторые зарубежные СМИ высказали свое мнение на этот счет.

"Головкин всегда говорил о желании сразиться с Мейвезером в 154 фунтах, но бой с крупнокалиберным казахстанцем может и не быть на радаре чемпиона мира в пяти весах. Хотя, если Головкин, владеющий всеми поясами в среднем весе, поставит их на кон в бою на категорию ниже, то это дало бы Мейвезеру шанс стать чемпионом в шести категориях. Сейчас GGG стоит в очереди на реванш с Саулем "Канело" Альваресом 5 мая, но он должен будет победить мексиканца, чтобы заманить Мейвезера на бой осенью", - пишет Worldboxingnews.net.

Однако обозреватель Boxingnews24.com Аллан Фокс сомневается, что Мейвезер выберет Головкина в качестве соперника для своего следующего боя, хотя GGG помог бы Флойду хорошо заработать.

"Маловероятно, что Мейвезер захочет принять рискованный бой против Сауля Альвареса или Геннадия Головкина. Эти парни бьют слишком сильно, а Флойд сейчас выглядит чересчур старым, медленным и слабым. Драться с одним из этих боксеров было бы плохой идеей для Мейвезера. Но они - единственные бойцы в боксе, за бой Мейвезера с которыми заплатили бы фанаты. В полусреднем или первом среднем дивизионах нет никого с такой же звездностью, как "Канело" или GGG", - отметил автор.

Тем не менее, фанаты встретили с воодушевлением новость о возвращении Мейвезера и его возможном противостоянии с Головкиным.








 

Напомним, Мейвезер уже возвращался на ринг. В сентябре 2015 года он завершал профессиональную карьеру, однако объявил о ее возобновлении ради поединка с ирландским бойцом смешанного стиля Конором МакГрегором. Бой по правилам бокса состоялся в Лас-Вегасе 27 августа 2017 года и завершился победой американца в десятом раунде техническим нокаутом.

Победа над МакГрегором стала для Мейвезера 50-ой победой при отсутствии поражений, 27 боев американца завершились досрочно. После этого боя Флойд вновь объявил об окончательном завершении карьеры.
  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Timur Sultanov Сегодня 11:27
Статус: МСМК
Рейтинг: 800
Если Канело спрыгнет от Головкина и сразится с Лемье(если он заберет пояс у Сондерса), то на 5 мая бой Мей-ГГГ будет хорошим обломом для Канело.
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Мухтар Сазанов Сегодня 12:19
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
Timur Sultanov , Это было бы вообще немыслимо круто!!! Посмотрел бы потом как ОДЛХ *** от зависти
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Аутхан Умаров Сегодня 11:39
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 242
Каким образом чемпионские пояса среднего веса можно поставить на бой в другой категории ? Это же абсурд. А Головкину рискованно сбрасывать вес до 154 фунтов, он будет этим измотан
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Ernat Сегодня 12:00
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1868
Аутхан Умаров, слова "АБСУРД" и "МЕЙВЕЗЕР" - синонимы))
Где Мейвезер-младший, там и деньги, и все боксерские организации подпишутся, чтобы GGG защищал свои пояса в другом весе!
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Аягоз Сегодня 11:46
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2463
на имени Головкина только пиарятся. Не ради боя с "монстром" возвращается Мейвезер. Он будет орать что угодно, но в конце концов выберет того, вроде Андре Берто или какого-нибудь "звездного соперника" из кёрлинга, может быть.
Уж Флойд знает, что "ГГГ" не просто панчер, и что может "перестучать " тебя при случае.
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Алишер Абилбек Сегодня 11:53
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1425
Я думаю Мейвейзер будет боксоваться с Фелпсом
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Бакытжан Наурызбаев Сегодня 11:55
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
Флойд әзірге жетерлік қаржы тапты. Бокстан кеткенін қабылдау керек. Это скорее ггг пиарится на Флойде
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