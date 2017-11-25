"Я кайфую в ринге". Обладатель "молодежного" пояса WBC Али Ахмедов рассказал о своих эмоциях в боксе

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Результаты
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 1:0
Англия Босния и Герцеговина 4:0
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 0:1
СКА-Хабаровск Локомотив М 1:2
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 1:1
Манчестер Юнайтед Брайтон 1:0
Ливерпуль Челси 1:1
Бернли Арсенал 0:1
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 1:2
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 3:2
Бетис Жирона 2:2
Леванте Атлетико М 0:5
Депортиво Атлетик 2:2
Вильярреал Севилья 2:3
Валенсия Барселона 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 1:3
Милан Торино 0:0
Лацио Фиорентина 1:1
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 1:1
Боруссия Д Шальке-04 4:4
Боруссия М Бавария 2:1
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 1:0
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 4:1
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Енбек (U-16) Ал Казахстан (U-16) 0:9
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Металлург Мг Торпедо НН 1:2
Динамо Мн Авангард 3:2 Б
Ак Барс Барыс 2:0
Слован Амур 5:2
Трактор Северсталь 3:2 Б
ЦСКА Адмирал 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 2:1 ОТ
Иртыш Алматы 0:2
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Астана Арлан 2:8
Астана Арлан 2:13
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 3:4 ОТ
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 3:4
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 6:4
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 5:1
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 3:8
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 8:8
Санкт-Петербург (мол) Астана 9:10
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Брага/ААУМ Кайрат 1:4
Интер Мовистар Дева 2:1
Дева Брага/ААУМ 5:8
Кайрат Интер Мовистар 3:5
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-2 (фарм) Каспий 65:68
Иртыш-2 (фарм) Казыгурт МарС 94:44
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 70:82
Ирак Иран 74:66
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2 79:57
Барсы Атырау Барсы Атырау-2 74:44
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау 52:84
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай ТНК "Казхром" 3:1
Буревестник Есиль СК 3:1
Тараз Мангыстау 3:2
Павлодар Атырау 3:0
Тараз Есиль СК 3:0
Буревестник Мангыстау 3:0
Павлодар ТНК "Казхром" 1:3
Алтай Атырау 0:3
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун 1:0 ТКО
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
СКА-Хабаровск Локомотив М 1:2
Спартак М Зенит 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Валенсия Барселона 1:1
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 2:2
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 16:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
СКА Барыс 22:30
Динамо М Авангард 22:30
Слован Куньлунь Ред Стар 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 1:0
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 3:8
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 19:30
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Интер Мовистар 3:5
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Спартак М Зенит 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 02:00
Манчестер Сити Саутгемптон 02:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Наполи Ювентус 01:45
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Славия П Баник Ос 00:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 19:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 16:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
СКА Барыс 22:30
Динамо М Авангард 22:30
Слован Куньлунь Ред Стар 23:55
Лада Торпедо НН 21:00
Йокерит Сибирь 22:30
Слован Адмирал 23:55
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Локомотив Барыс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 1:0
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Алматы Темиртау 19:00
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Арлан Иртыш 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Арлан Иртыш 17:00
Горняк Номад
Горняк Номад
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 19:30
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Синегорье Тобол
Иртыш Каспий
Капшагай Алматинский Легион
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан
Иран Азербайджан
Иран Казахстан
Азербайджан Россия
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
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Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

"Я кайфую в ринге". Обладатель "молодежного" пояса WBC Али Ахмедов рассказал о своих эмоциях в боксе

На счету 22-летнего боксера девять побед и нет поражений.

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1 Комментариев
Фото Vic.V.Photography
Фото Vic.V.Photography
22-летний казахстанский полутяжеловес Али Ахмедов (9-0, 7 КО), владеющий поясом "молодежного" чемпиона мира по версии WBC, в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о подготовке к первой защите титула с американцем ДеШоном Вебстером (9-0, 6 КО), а также эмоциях, которые переживает в ринге и вне его.

- Али, до следующего боя осталось меньше двух недель. Как проходит финальная часть подготовки?

- Все идет замечательно. Сейчас прохожу спарринг-серии. Тактическую подготовку. Работаю со своим тренером Сагатбеком Мусахановым. Для подготовки к этому бою не стали вылетать в Штаты и тренируемся в Алматы. Чувствую себя отлично, вхожу в форму и к бою буду на пике.

Жду очень интересного и зрелищного поединка, так как соперник очень неплохо: идет без поражений, девять побед, неплохо сложенный парень. На любительском ринге выигрывал турнир Golden Gloves или "Золотые перчатки" - очень престижное состязание в США. Есть у него победы и на других турнирах.

- Такой вопрос. Вы одержали девять побед подряд. Но ведь бой начинается до выхода на ринг. Вы встречаетесь с соперником на взвешивании и других обязательных мероприятиях. Стараетесь "надавить" на него? Есть ведь и психологический момент. Уверенность в себе.

- Я всегда уверен в своих победах. И всегда исключительно еду боксировать только за победой. О поражении даже и близко не думаю. Если будешь думать о поражении, ты проиграешь. Каждый боксер должен считать себя лучшим, раз уж ты в этом деле, и думать только о победах. А дальше время уже распределит все по своим местам.

Вне ринга тоже нужно победить. Победить себя психологически и выиграть в психологической борьбе с соперником. Для меня это тоже часть шоу, которая мне нравится. Я очень люблю проходить церемонию взвешивания, пресс-конференции и дуэль взглядов. Я всегда готов к этому.

- А были ли моменты в карьере, особенно, в последних боях, когда соперники посерьезнее, когда ты уже на дуэли взглядов понимаешь, что с ним все ясно - он уже проиграл и "сломался"?

- Конечно, в девяти проведенных боях встречались такие случаи. Но не в последних. Начиная с Патрика Менди, соперники были достаточно уверены в себе. Они старались до боя показать себя, но на мне это не работало. Я понимаю, что они тоже приходят за победой, и мне тоже нужно доказать, что я готов лучше.

- Возможно, было и такое, что бьешь, а он "не ломается", или ты выигрываешь, но все дается очень сложно. Не так просто, как ожидалось до боя. Такой кризисный момент. Момент сомнения.

- Такого не было, и я объясню, почему. На каждый бой я настраиваюсь максимально и от каждого боя ожидаю максимально сложного исхода. Да, я выхожу уверенно, я выхожу за победой, но я не допускаю мысли, что сейчас его ударю и он "сломается".

Я настраиваюсь на всю дистанцию боя. И тогда проще воспринимать от соперника его действия, его манеру ведения боя. Так проще, чем надеяться на то, что сейчас выйду и побью его. Все выходит ведь не так, как ожидаешь. Поэтому, настраиваю себя к максимальным сложностям.

- Али, вне ринга Вы спокойный и воспитанный молодой человек, но в ринге меняетесь - появляется ярость и агрессия. Но Вы и сами говорите, что Вам нравится шоу, и сам процесс боксерского поединка. То есть, кайфуете от этого?

- Да-да, я кайфую. Когда ты выходишь побеждать, ты понимаешь, что тебя будут бить... Ты должен быть хладнокровным. Выходить с "горячей" головой и "горячим" сердцем... В этом тоже нет ничего хорошего. Нужно быть уверенным в себе. Когда я выхожу в ринг, то получаю от этого удовольствие. Я кайфую. Это непередаваемое словами ощущение.

- Немного отойдем от эмоций. На 30 декабря намечен вечер бокса, и уже объявили о Вашем участии. 8 декабря бой в США, потом, в Казахстане. Насколько это возможно? Рассматривается ли такой вариант?

- Да, такой вариант рассматривается. Сейчас идут переговоры по поводу этого боя. Я сам хочу выступить перед своими соотечественниками. На родине. Это отличные эмоции, когда выступаешь перед своими болельщиками.

Мне не в первый раз выдается боксировать с короткими промежутками между поединками. Я себя чувствую нормально. Я нахожусь в хорошей форме. Так что, вполне возможно, если переговоры пройдут успешно, то 30 декабря я выступлю в Алматы.

Напомним, 22-летний полутяжеловес Ахмедов (9-0, 7 КО) проведет защиту поясов по версиям NABF Junior и WBC Youth World и встретится с 26-летним американцем ДеШоном Вебстером (9-0, 6 КО). Также Ахмедов стал претендентом на звание "Лучший спортсмен Казахстана в 2017 году". 
  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Дулат Даулеткелдин Сегодня 18:58
Статус: Юниор
Рейтинг: 72
ЛЮБИТ свою Работу!) Молодчик.УДАЧИ тебе АЛИ!
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