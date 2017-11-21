"Нокаут-машина" и бой за пояс от WBC. Кто из казахстанцев выйдет на ринг в декабре

Намечены более десятка боев.
Сегодня 19:52
Ссылки по теме:
- Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца в первом раунде и выиграл четвертый бой на профи-ринге за две недели
- Как двукратный призер Олимпиад из Казахстана готовится к третьему бою на профи-ринге
- Автор двух быстрых нокаутов из Казахстана рассказал о возвращении на ринг в Канаде
Фото Eye of The Tiger Management©
Казахстанские боксеры Батыр Джукембаев, Иван Дычко и Али Ахмедов вернутся на ринг в декабре, чтобы продолжить свои победные серии среди профессионалов. Календарь выступления отечественных спортсменов в последнем месяце года - в материале корреспондента Vesti.kz.
Первым, кто начнет боксерский марафон, станет 24-летний средневес Мейирим Нурсултанов. Казахстанец будет боксировать не в декабре, но примет участие в одном из главных шоу последних месяцев 2017 года. 25 ноября Нурсултанов выступит в андеркарте титульного боя за пояс WBO в полутяжелом весе между Сергеем Ковалевым (30-2-1, 26 КО) и Вячеславом Шабранским (19-1, 16 КО), который пройдет на арене Madison .
Выделим также возвращение на ринг Батыра Джукембаева, который досрочно выиграл девять из десяти проведенных боев и получил неофициальное прозвище "нокаут-машина". 26-летний казахстанец выступит в вечере бокса, где британец Билли Джо Сондерс (25-0, 12 КО) будет защищать пояс по версии WBO в среднем весе в бою с Давидом Лемье (38-3, 33 КО) из Канады.
25 ноября, Нью-Йорк (США)
Мейирим Нурсултанов (4-0, 3 КО) - Эрик Мун (7-0, 6 КО, США) - средний вес.
1 декабря, Тампа (США)
Иван Дычко (2-0, 2 КО) - Ламарко Эллис (2-4, 1 КО) - тяжелый вес.
8 декабря, Раунд Рок (Техас, США)
За титулы по версиям NABF Junior и WBC Youth World:
Али Ахмедов (9-0, 7 КО) - ДеШон Вебстер (9-0, 6 КО) - полутяжелый вес;
Искандер Харсан (2-0, 2 КО) - Давид Альфаро (1-0, 0 КО) - второй легчайший вес.
12 декабря, Екатеринбург (Россия)
Рустам Сваев (1-0, 0 КО) - Равшан Эргашев (дебют) - средний вес;
Станислав Калицкий (2-0, 2 КО) - Роял Алырзаев (2-2, 0 КО) - легкий вес.
14 декабря, Квебек (Канада)
Абылайхан Хусаинов (6-0, 5 КО) - соперник не определен - легкий вес;
Нурзат Сабиров (3-0, 3 КО) - соперник не определен - второй средний вес.
16 декабря, Квебек (Канада)
Батыр Джукембаев (10-0, 9 КО) - соперник не определен - первый полусредний вес.
30 декабря, Алматы (Казахстан)
Айдын Ельжанов (4-0, 3 КО) - Сергей Дудинский (3-1, 2 КО) - второй легчайший вес;
Виктор Коточигов (5-0, 2 КО) - Александр Подольский (9-1, 3 КО) - легкий вес.
Первым, кто начнет боксерский марафон, станет 24-летний средневес Мейирим Нурсултанов. Казахстанец будет боксировать не в декабре, но примет участие в одном из главных шоу последних месяцев 2017 года. 25 ноября Нурсултанов выступит в андеркарте титульного боя за пояс WBO в полутяжелом весе между Сергеем Ковалевым (30-2-1, 26 КО) и Вячеславом Шабранским (19-1, 16 КО), который пройдет на арене Madison .
Выделим также возвращение на ринг Батыра Джукембаева, который досрочно выиграл девять из десяти проведенных боев и получил неофициальное прозвище "нокаут-машина". 26-летний казахстанец выступит в вечере бокса, где британец Билли Джо Сондерс (25-0, 12 КО) будет защищать пояс по версии WBO в среднем весе в бою с Давидом Лемье (38-3, 33 КО) из Канады.
25 ноября, Нью-Йорк (США)
Мейирим Нурсултанов (4-0, 3 КО) - Эрик Мун (7-0, 6 КО, США) - средний вес.
1 декабря, Тампа (США)
Иван Дычко (2-0, 2 КО) - Ламарко Эллис (2-4, 1 КО) - тяжелый вес.
8 декабря, Раунд Рок (Техас, США)
За титулы по версиям NABF Junior и WBC Youth World:
Али Ахмедов (9-0, 7 КО) - ДеШон Вебстер (9-0, 6 КО) - полутяжелый вес;
Искандер Харсан (2-0, 2 КО) - Давид Альфаро (1-0, 0 КО) - второй легчайший вес.
12 декабря, Екатеринбург (Россия)
Рустам Сваев (1-0, 0 КО) - Равшан Эргашев (дебют) - средний вес;
Станислав Калицкий (2-0, 2 КО) - Роял Алырзаев (2-2, 0 КО) - легкий вес.
14 декабря, Квебек (Канада)
Абылайхан Хусаинов (6-0, 5 КО) - соперник не определен - легкий вес;
Нурзат Сабиров (3-0, 3 КО) - соперник не определен - второй средний вес.
16 декабря, Квебек (Канада)
Батыр Джукембаев (10-0, 9 КО) - соперник не определен - первый полусредний вес.
30 декабря, Алматы (Казахстан)
Айдын Ельжанов (4-0, 3 КО) - Сергей Дудинский (3-1, 2 КО) - второй легчайший вес;
Виктор Коточигов (5-0, 2 КО) - Александр Подольский (9-1, 3 КО) - легкий вес.