Головкин - лучший боксер 2017-го, как и предыдущие три года - Баффер

Известный конферансье также прокомментировал возвращение Ковалева.
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Самый известный в мире бокса конферансье Майкл Баффер после победного боя Сергея Ковалева над Вячеславом Шабранским прокомментировал возвращение россиянина, а также назвал казахстанца Геннадия Головкина лучшим боксером этого года, сообщает Vesti.kz.
- Кто, по-Вашему, лучший боксер 2017-го года?
- Геннадий Головкин. Как и был лучшим боксером в 2016-м, 2015-м, 2014-м.
- А какой вечер бокса был лучшим?
- Вероятно, бой Кличко-Джошуа. Это было мировое событие, 19 тысяч фанатов, лучший бой в тяжелом весе за последние 10-15 лет.
- Что думаете о возвращении Ковалева?
- Я предполагаю, что в будущем Ковалев и Бивол будут сильнейшими панчерами в полутяжелом весе.
Ковалев досрочно победил Шабранского в первом бою после поражений от Уорда и снова стал чемпионом мира
Напомним, последний поединок Головкин провел против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. Он состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Видео этого боя можно посмотреть здесь. После этого многие эксперты были возмущены результатом этого поединка, где рефери Дэйв Моретти поставил 115-113 в пользу Головкина, тогда как Аделейд Берд насчитала 118-110 в пользу Альвареса. А Дон Трелла выставил ничью 114-114.
Сейчас команды Головкина и Альвареса ведут переговоры о втором бое, который может пройти в мае или сентябре 2018 года.
Автор: Жолдас Орисбаев (Massaget.kz)