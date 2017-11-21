Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца в первом раунде и выиграл четвертый бой на профи-ринге за две недели

Поединок прошел в Мексике.
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Фото: vk.com/kazproboxing
Казахстанский боксер Муса Турсынгалиев, выступающий в полулегком весе, одержал четвертую победу за две недели на профессиональном ринге. об этом сообщает группа "Профи Бокс Казахстана" во ВКонтакте.
Турсынгалиев в рамках боксерского вечера в Мексике нокаутировал местного соперника уже в первом раунде. Однако имя оппонента не уточняется.
23-летний Турсынгалиев дебютировал на профи-ринге 10 ноября. Через четыре дня он еще раз вышел на ринг, а третий бой провел 16 ноября.
Все бои Турсынгалиева проходили в Мексике. Первый и второй бой казахстанец выиграл нокаутом, а в третьем поединке он победил единогласным решением.
Отметим, что в профиле Турсынгалиева на сайте BoxRec указан лишь один поединок (16 ноября).
Турсынгалиев в рамках боксерского вечера в Мексике нокаутировал местного соперника уже в первом раунде. Однако имя оппонента не уточняется.
23-летний Турсынгалиев дебютировал на профи-ринге 10 ноября. Через четыре дня он еще раз вышел на ринг, а третий бой провел 16 ноября.
Все бои Турсынгалиева проходили в Мексике. Первый и второй бой казахстанец выиграл нокаутом, а в третьем поединке он победил единогласным решением.
Отметим, что в профиле Турсынгалиева на сайте BoxRec указан лишь один поединок (16 ноября).