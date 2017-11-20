Автор двух быстрых нокаутов из Казахстана рассказал о возвращении на ринг в Канаде

На его счету пять досрочных побед в шести боях.
Вчера 19:03
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Абылайхан Хусаинов. Фото Eye of The Tiger Management
26-летний казахстанский боксер-профессионал Абылайхан Хусаинов (6-0, 5 КО) вернется на ринг 14 декабря в Канаде. О настрое на поединок он рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz.
Из пяти досрочных побед Хусаинов два боя выиграл чистым нокаутом. В июле 2016 года Хусаинов досрочно победил канадца Родси Винсента, а через год нокаутировал мексиканца Кристиана Аррасолу.
- Подготовка проходит отлично, - поделился Хусаинов, для которого следующий бой станет шестым в Канаде. - Приятно вернуться на ринг, ведь я уже почти полгода не боксировал.
- Травм не было?
- Нет, слава Всевышнему, все хорошо.
- Соперник пока не известен, но все равно, думаю, болельщики будут ждать зрелища и нокаута, как это было в предыдущих боях. Это не мешает? Не отвлекает?
- Конечно, я сделаю все, чтобы победить. Но самое главное сейчас, что подготовка идет по плану.
- Этим боем год для вас завершится, есть уже примерные планы на следующий?
- Сейчас нужно этот год закончить хорошо, провести бой 14-го числа. А уже потом, после праздников, мы с командой обсудим планы на следующий год.
Напомним, легковес Хусаинов выступает на профессиональном ринге в Канаде, и является одним из самых активных профи-боксеров из Казахстана.
Кто лучшие спортсмен и спортсменка Казахстана в 2017 году?
Из пяти досрочных побед Хусаинов два боя выиграл чистым нокаутом. В июле 2016 года Хусаинов досрочно победил канадца Родси Винсента, а через год нокаутировал мексиканца Кристиана Аррасолу.
- Подготовка проходит отлично, - поделился Хусаинов, для которого следующий бой станет шестым в Канаде. - Приятно вернуться на ринг, ведь я уже почти полгода не боксировал.
- Травм не было?
- Нет, слава Всевышнему, все хорошо.
- Соперник пока не известен, но все равно, думаю, болельщики будут ждать зрелища и нокаута, как это было в предыдущих боях. Это не мешает? Не отвлекает?
- Конечно, я сделаю все, чтобы победить. Но самое главное сейчас, что подготовка идет по плану.
- Этим боем год для вас завершится, есть уже примерные планы на следующий?
- Сейчас нужно этот год закончить хорошо, провести бой 14-го числа. А уже потом, после праздников, мы с командой обсудим планы на следующий год.
Напомним, легковес Хусаинов выступает на профессиональном ринге в Канаде, и является одним из самых активных профи-боксеров из Казахстана.
Кто лучшие спортсмен и спортсменка Казахстана в 2017 году?