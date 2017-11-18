Чемпион WBO припомнил Энтони Джошуа его нокдаун от Владимира Кличко

Он считает, что у него есть шансы на победу нокаутом.
18 ноября 22:25
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Джозеф Паркер. Фото ESPN
Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер (24-0, 18 КО) оценил свои шансы в возможном бою против британца Энтони Джошуа (20-0, 20 КО), который владеет титулами WBA (Super), IBF и IBO, сообщает "Чемпионат".
"Это хороший бой, мы оба выбрасываем большое количество ударов. Я уверен в себе и думаю, что я могу нокаутировать его. Я чувствую, что у меня крепкий подбородок, в то время как Джошуа уже падал. Я не говорю, что он плохой боец, но он уже был в нокдауне, и это его слабость. Я смогу выиграть у него нокаутом", - приводит слова Паркера BoxingScene.
Отметим, что Джошуа попадал в нокдаун в бою с Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) в апреле этого года. В пятом раунде британец отправил украинца в канвас, но в шестом сам оказался на канвасе. Развязка наступила в одиннадцатом раунде, когда Джошуа дважды послал Кличко в нокдаун и выиграл техническим нокаутом.
"Это хороший бой, мы оба выбрасываем большое количество ударов. Я уверен в себе и думаю, что я могу нокаутировать его. Я чувствую, что у меня крепкий подбородок, в то время как Джошуа уже падал. Я не говорю, что он плохой боец, но он уже был в нокдауне, и это его слабость. Я смогу выиграть у него нокаутом", - приводит слова Паркера BoxingScene.
Отметим, что Джошуа попадал в нокдаун в бою с Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) в апреле этого года. В пятом раунде британец отправил украинца в канвас, но в шестом сам оказался на канвасе. Развязка наступила в одиннадцатом раунде, когда Джошуа дважды послал Кличко в нокдаун и выиграл техническим нокаутом.