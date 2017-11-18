Отвратительно, что Уайлдер обвиняет Джошуа в употреблении допинга - Белью

По мнению Белью, для Джошуа нереально провести три хороших боя в следующем году.
18 ноября 09:06
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Тони Белью. Фото с сайта boxingtv.ru
Почетный чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Белью защитил Энтони Джошуа от обвинений со стороны Деонтея Уайлдера. Последний намекнул, что чемпион мира в супертяжелом весе употребляет допинг.
"Отвратительно, что Уайлдер обвиняет Джошуа в употреблении допинга. Энтони никогда не проваливал допинг-тесты, и, вероятно, он самый проверяемый боксер в мире. Когда бы я с ним ни разговаривал, он сдает тест.
И еще, люди должны прекратить говорить, что Джошуа проведет в 2018 году бои с Фьюри, Уайлдером и Паркером. Невозможно провести три больших боя за один год", - приводит слова Беллью "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene.com.
Отметим, что бой Джошуа и Уайлдера может состояться летом 2018 года. По словам промоутера Джошуа Эдди Хирна, первая часть переговоров по организации этого поединка прошла успешно. При этом он заверил, что нужно двигаться дальше, поскольку для завершающей стадии переговоров необходимо найти арену, посчитать все цифры и учесть другие нюансы.
"Отвратительно, что Уайлдер обвиняет Джошуа в употреблении допинга. Энтони никогда не проваливал допинг-тесты, и, вероятно, он самый проверяемый боксер в мире. Когда бы я с ним ни разговаривал, он сдает тест.
И еще, люди должны прекратить говорить, что Джошуа проведет в 2018 году бои с Фьюри, Уайлдером и Паркером. Невозможно провести три больших боя за один год", - приводит слова Беллью "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene.com.
Отметим, что бой Джошуа и Уайлдера может состояться летом 2018 года. По словам промоутера Джошуа Эдди Хирна, первая часть переговоров по организации этого поединка прошла успешно. При этом он заверил, что нужно двигаться дальше, поскольку для завершающей стадии переговоров необходимо найти арену, посчитать все цифры и учесть другие нюансы.