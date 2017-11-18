Уайлдер хочет превзойти достижение Марчиано - тренер

Непобежденный американский боксер-профессионал надеется в следующем году встретиться с Энтони Джошуа.
18 ноября 15:38
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Деонтей Уайлдер. Фото с сайта ringside24.com
Тренер американского чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (39-0, 38 КО) не видит ничего невозможного в том, чтобы по прошествии нескольких лет выступлений его подопечный преодолел рубеж в 50 побед без единого поражения, превзойдя, тем самым, достижение Рокки Марчиано, завершившего карьеру с рекордом 49-0.
"Деонтей мотивирован стать первым супертяжем с рекордом 50-0, потому что тогда он сможет увидеть свет в конце тоннеля, - приводит слова Диса vRINGe.com со ссылкой на BoxingNewsOnline. - Конечно, никогда нельзя знать наверняка, что случится в чьей-то карьере, но если все будет хорошо, и он обойдется без травм, я думаю, Деонтею это по силам. Еще шесть-восемь лет у него есть".
Напомним, что чемпион мира по версии WBС в супертяжелом весе американский боксер Деонтей Уайлдер в своем последнем поединке нокаутировал канадца Бермейна Стиверна. Уайлдер надеется в следующем году провести поединок с Энтони Джошуа.
"Деонтей мотивирован стать первым супертяжем с рекордом 50-0, потому что тогда он сможет увидеть свет в конце тоннеля, - приводит слова Диса vRINGe.com со ссылкой на BoxingNewsOnline. - Конечно, никогда нельзя знать наверняка, что случится в чьей-то карьере, но если все будет хорошо, и он обойдется без травм, я думаю, Деонтею это по силам. Еще шесть-восемь лет у него есть".
Напомним, что чемпион мира по версии WBС в супертяжелом весе американский боксер Деонтей Уайлдер в своем последнем поединке нокаутировал канадца Бермейна Стиверна. Уайлдер надеется в следующем году провести поединок с Энтони Джошуа.