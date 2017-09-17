Головкин на спаде, он не становится лучше. В реванше Альваресу будет намного легче справиться с ним - Хопкинс

Экс-чемпион в двух весах считает, что мексиканец победил в том бою.
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Бернард Хопкинс и Сауль Альварес. Фото с сайта Boxingscene.com
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Бернард Хопкинс (55-8-2, 32 КО) считает, что в потенциальном реванше мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) без особого труда разберется с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), владеющим титулами по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
"Одна вещь, которую я увидел в прошедшем бою, это то, что Головкин находится на спаде. Он не становится лучше. Он дрался с парнем, который превосходит его в скорости. Считаю, что в реванше Альваресу будет намного легче справиться с ним", - заявил Хопкинс, слова которого приводит BoxingScene.com.
Бой Головкина и Альвареса, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе, завершился вничью. Счет судейских записок: 118-110 в пользу мексиканца, 115-113 в пользу казахстанца и 114-114.
Хопкинс также считает, что судейское решение неправильное. По его мнению, Альварес сделал достаточно для победы и выиграл по раундам 7:5.
Между тем, стала известна статистика точных и чистых ударов Головкина и Альвареса по раундам, которая показывает двукратное преимущество казахстанца. С ней можно ознакомиться здесь.
"Одна вещь, которую я увидел в прошедшем бою, это то, что Головкин находится на спаде. Он не становится лучше. Он дрался с парнем, который превосходит его в скорости. Считаю, что в реванше Альваресу будет намного легче справиться с ним", - заявил Хопкинс, слова которого приводит BoxingScene.com.
Бой Головкина и Альвареса, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе, завершился вничью. Счет судейских записок: 118-110 в пользу мексиканца, 115-113 в пользу казахстанца и 114-114.
Хопкинс также считает, что судейское решение неправильное. По его мнению, Альварес сделал достаточно для победы и выиграл по раундам 7:5.
Между тем, стала известна статистика точных и чистых ударов Головкина и Альвареса по раундам, которая показывает двукратное преимущество казахстанца. С ней можно ознакомиться здесь.