"Весь бой были "качели". Экс-тренер "Астана Арланс" рассказал, за счет чего Альварес смог не уступить во встрече с Головкиным

По словам специалиста, в повторном бою он ждет более интересной борьбы.

Украинский тренер Сергей Корчинский в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, за счет чего мексиканец Сауль "Канело" Альварес смог не уступить в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным.



По словам Корчинского, он прошел боксерский марафон: перед боем Головкина с Альваресом он посмотрел поединки Билли Джо Сондерса и Каллума Смита.



- Сергей Анатольевич, визуально создается впечатление, что Сондерс "не уступает" Головкину и Альваресу. Сравните их.



- Мне кажется, в мощи он уступает обоим.



- Если говорить о повторном бое, что нужно сделать Геннадию для победы?



- Сложно что-то однозначно сказать по этому поводу. Геннадий "вкладывался" в одиночные удары и много промахивался. Как раз в этот момент Альварес эффектно и часто эффективно контратаковал. Именно эти эпизоды оставались в памяти у меня. Думаю, у судей тоже. Приспособиться к этим контрдействиям Геннадий не смог.



Я не делал ставок и прогнозов на этот бой. Поэтому просто наблюдал за поединком. "Качели" были весь бой. Он получился отличным и интересным. Явного превосходства не было ни у кого, на мой взгляд. Вероятнее всего, реванш будет еще интереснее. Команды сделают анализ ошибок и успехов и выберут свой путь к победе.



Напомним, титульный поединок между Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом был признан ничейным. Боксеры не против провести повторный поединок, а промоутер казахстанца Том Леффлер призвал команду соперника не тянуть в этом вопросе.



Параллельно названы сроки возвращения Головкина на ринг, а также его потенциальные соперники. Не против выйти на ринг с казахстанцем и британец Билли Джо Сондерс, владеющий поясом Всемирной боксерской организации (WBO).