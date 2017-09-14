"Канело" Альварес отметил ничью в бою с Головкиным вечеринкой в клубе Лас-Вегаса

Их поединок стал главным событием вечера бокса на арене T-Mobile.
Сегодня 08:39
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Фото: Joe Camporeale/USA Today Sports
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО) отметил вечеринкой ничейный результат в поединке с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО).
"Канело" отправился на специальную вечеринку в ночной клуб Jewel в Лас-Вегасе. Мексиканец прибыл туда после пресс-конференции, посвященной поединку с Головкиным.
Напомним, их бой состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился вничью (118-110 в пользу Альвареса, 115-113 в пользу Головкина, 114-114).
Сам Головкин на пресс-конференции назвал ужасным судейство в их поединке с Альваресом, а авторитетный американский тренер и эксперт ESPN Тедди Атлас - продуктом "коррупции в боксе" ничейный результат.
Фото: boxingscene.com
"Канело" отправился на специальную вечеринку в ночной клуб Jewel в Лас-Вегасе. Мексиканец прибыл туда после пресс-конференции, посвященной поединку с Головкиным.
Напомним, их бой состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился вничью (118-110 в пользу Альвареса, 115-113 в пользу Головкина, 114-114).
Сам Головкин на пресс-конференции назвал ужасным судейство в их поединке с Альваресом, а авторитетный американский тренер и эксперт ESPN Тедди Атлас - продуктом "коррупции в боксе" ничейный результат.
Фото: boxingscene.com