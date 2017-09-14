Назарбаев направил телеграмму Головкину после боя с "Канело"

Глава государства посмотрел поединок во время зарубежного визита.
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Головкин и Назарбаев. Фото с официального сайта Акорды
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму боксеру Геннадию Головину (37-0-1, 33 КО) после его боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает официальный сайт Акорды.
Глава государства смотрел этот поединок в Узбекистане, где он находится с официальным визитом.
"Миллионы казахстанцев в едином порыве горячо болели за тебя, и ты проявил несгибаемую волю и высочайшее мастерство, выдержав жесткую конкуренцию в упорном и бескомпромиссном бою. Пусть твой профессионализм, огромная работоспособность, заслуженный авторитет и самое главное - безграничная преданность своему делу послужат залогом ярких достижений в будущем", - говорится в телеграмме.
В завершение Назарбаев пожелал Головкину крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере. Ранее сам боксер поблагодарил казахстанцев и болельщиков со всего мира за поддержку.
Поединок Головкин - Альварес завершился ничьей. Казахстанец сохранил все свои титулы чемпиона мира - по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, но прервал серию из 37 побед подряд в 37 боях. Видео самых впечатляющих эпизодов поединка смотрите здесь.
Все новости о бое Головкин - Альварес
Глава государства смотрел этот поединок в Узбекистане, где он находится с официальным визитом.
"Миллионы казахстанцев в едином порыве горячо болели за тебя, и ты проявил несгибаемую волю и высочайшее мастерство, выдержав жесткую конкуренцию в упорном и бескомпромиссном бою. Пусть твой профессионализм, огромная работоспособность, заслуженный авторитет и самое главное - безграничная преданность своему делу послужат залогом ярких достижений в будущем", - говорится в телеграмме.
В завершение Назарбаев пожелал Головкину крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере. Ранее сам боксер поблагодарил казахстанцев и болельщиков со всего мира за поддержку.
Поединок Головкин - Альварес завершился ничьей. Казахстанец сохранил все свои титулы чемпиона мира - по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, но прервал серию из 37 побед подряд в 37 боях. Видео самых впечатляющих эпизодов поединка смотрите здесь.
Все новости о бое Головкин - Альварес