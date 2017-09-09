Как Нурсултан Назарбаев смотрел бой Головкин - Альварес во время зарубежного визита

Победитель в поединке, к удивлению многих, не выявился.
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Фото из архива пресс-службы Президента РК
Пресс-служба Президента Казахстана показала, как Нурсултан Назарбаев смотрел бой боксера Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, передает корреспондент Vesti.kz.
Глава государства следил за поединком в соседнем Узбекистане, где в эти дни находится с официальным визитом.
Бой Головкин - Альварес проходил на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Казахстанец сохранил все свои титулы - чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, но прервал серию из 37 побед подряд в 37 боях. Видео самых впечатляющих эпизодов поединка смотрите здесь.
Глава государства следил за поединком в соседнем Узбекистане, где в эти дни находится с официальным визитом.
Бой Головкин - Альварес проходил на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Казахстанец сохранил все свои титулы - чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, но прервал серию из 37 побед подряд в 37 боях. Видео самых впечатляющих эпизодов поединка смотрите здесь.